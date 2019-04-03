文山區福地宅大翻身　房價竟高出區域行情

▲墳墓示意圖。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）



記者黃靖惠／綜合報導

一般民眾對於公墓、加油站、垃圾場及高壓電塔等嫌惡設施，避而遠之，周邊住宅也低於區域房價3～4成，不過當嫌惡設施一移除，房價也跟著回彈，其中北市文山區景美11號公墓旁的福地宅是最好例子，據市調統計，北市幾大知名福地宅普遍低於市價，但唯獨福興路、興隆路二段在公墓遷葬計畫後改善周邊景觀，目前房價已經迎頭趕上區域均價，甚至比行政區還高出1％，一坪約47.7萬元。

北市南港研究路三段、大安區臥龍街、信義區崇德街、內湖區文湖街等路段旁，因有公墓或其他殯葬設施，房價平均低於區域價格3～4成左右，但根據屋比房屋比價平台數據顯示，文山區福興路、興隆路二段旁的11號公墓遷移後，福地周遭的住宅均價一坪47.7萬、文山區的行政區域均價47.4萬相比，反而還正成長1％。

而雖然目前市場中，福地宅買氣相對偏弱，屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，隨著時代發展，目前民眾對於福地宅抗性已逐漸降低，加上福地宅價格誘人，對於信天主教、基督教或不忌諱的民眾來說，其實是入住好地段的好選擇。

他指出，以台北市人口密集，住宅用地區缺乏，近年政府積極進行遷移公墓等作業，「內湖」及「文山」區都有展開遷移公墓作業計畫，未來等公墓遷移後的綠化進行後，配合親山步道的規劃，將大幅度改變福地宅周邊景觀，讓居住環境有不同風貌呈現，甚至可能帶動周邊房價。

他認為，目前北市不少福地周邊住宅交通方便，甚至距離捷運站不是很遠，加上政府政策將福地陸續遷出，想入住北市門牌購屋撿便宜、等增值的民眾不妨多留心。