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一張表揭露房價變化　跟著IKEA買房要失望了

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▲▼IKEA新店店即將進駐新店小碧潭捷運站，預計5月開幕。（圖／記者湯興漢攝）

▲IKEA新店店即將在今年5月開幕。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃靖惠／綜合報導

大型商場進駐成房市利多？IKEA宜家家居接連在全台各地展店，除了北市、高雄、台中、桃園、新北新莊五間店外，另外今年、後年桃園青埔、新北新店也將開幕，預期拉抬周邊房價，但民眾是否真能跟著大型商場進駐的軌跡去買房？據實價登錄資料加以統計分析，IKEA進駐後並未明顯影響周邊房價。

目前IKEA在北市松山、新北新莊、桃園、台中南屯、高雄前鎮有設點，另2021年青埔店將營運、新店今年中將營運。據近三年實價登錄資料，僑馥建經統計IKEA七間店（包含青埔、新店）周邊住宅大樓、華廈新屋、中古交易價，設定以店為中心、半徑750公尺交易價量變化。

從數據看起來，IKEA的進駐對於周邊房價沒有明顯的影響，例如新莊店旁並沒有因為IKEA而有新推案進駐或中古屋交易量變大趨勢，其餘跌幅並不大，主要影響房價及交易量還是交通便利性，大多交易在捷運沿線或高鐵附近。

以北市小巨蛋旁的敦北店新大樓從一坪96.1萬元，跌至79.5萬元，除此之外，位於美河市為捷運站共構的複合式商場新店店旁，新大樓從一坪47.4萬元，上漲到一坪51.9萬元。

僑馥建經表示，新店站之後也會有京站進駐，有大型商場進駐會帶動商圈發展、人口移入等，短期內拉抬房價往上漲，建議後續可再觀察。

天時地利不動產總經理張欣民表示，大型商場進駐確實能提升周邊機能、吸引潛在顧客出手，但以IKEA銷售產品多為大型居家用品，並不如costco或是家樂福以生活用品、生鮮蔬食，可以吸引大量非住戶人潮湧入，因此對於房價加分的效果有限。

至於為何敦北店周邊房價不升反跌，張欣民認為，整體景氣有影響，再來統計的交易件數若少，也會影響房價的高低變化。

▲▼IKEA周邊住宅大樓、華廈房價變化。（圖／僑馥建經統計）

▲IKEA周邊住宅大樓、華廈房價變化。（圖／僑馥建經統計）

關鍵字：IKEA買房僑馥建經大樓華廈生活機能

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