「陸人瘋買東京房」盼一夜暴富　仲介曝真相：都在找冤大頭

▲大陸人因國內限購政策，近年掀起購買日本物件的熱潮。（示意圖／記者洪偵源攝）

記者林瑩真／編譯

日本一間不動產仲介公司開業近9年，主要客戶卻幾乎來自大陸、香港等，該仲介公司透露，有將近8成的大陸客戶連一次都沒有來過日本，不過下手買房相當快又狠，還選定東京市中心的高價物件，超高購買力震驚日本，引發日本媒體為此製作特別報導。

日媒NHK發現大陸人因國內限購政策，近年興起投資海外房地產熱潮，尤其看上日本物件，為此製作特別節目《中國熱錢買下東京：「房地產爆買」和「投資移民」》報導。NHK採訪一家日本房地產公司發現，他們的客戶都來自大陸、香港，看上日本5.8%至6.4%的高回報率，等於一年可以有200萬日元（約新台幣55萬元）的租金收入，比起上海1.9、香港2.6、台灣1.7、新加坡3.3的回報率，自然將眼光放到日本。

▲日本媒體採訪，這些大陸客戶看上日本物件的近6%的高回報率，比起投資其他地區更有價值。（圖／翻攝自梨視頻，同下）

不過特別的是，這些大陸客戶中有8成都沒有來過日本，決定要不要買下物件都是靠不動產仲介公司拍攝介紹影片，從房子外觀、周圍環境，到房子內每一個房間、公共空間的詳細介紹，看過滿意就會下手；也有客戶與仲介以視訊會議的方式物色每一套物件，確定房子的地理位置、面積、構造、價格等，考慮喜歡才會買下。

除了高回報率外，大陸人買日本物件還有另一個理由，就是「投資移民」。一名大陸婦人就表示，「我喜歡日本，也想要像日本市民般享受社會保障」，因此購買房產盼望獲得永久居留權，從此能夠在日本安心生活；另一名男子則希望提升兒子生活品質，即使未來賺的錢不比爸媽多，至少能減少一點壓力，才為此在海外置產。因此，大陸當地舉辦海外投資說明會總是擠滿人潮，這些人都希望將過剩資金投資到海外不動產，藉此獲得該國永久居留權。

▲一名大陸婦人表示，希望像日本市民一樣享受社會保障，想透過購買日本房產獲得永久居留權。

該報導雖然是在2015年刊出，但近日被大陸媒體重新報導轉發，引起大陸網友討論，「中國人買期房買慣了，不需要到現場」、「外國住宅真是划算的，國內現狀不靠父母資助，想買房簡直癡人說夢」、「收購日本」、「日本有的房子1000萬到2000萬就能買一棟樓，這個價錢的房子在上海遍地都是」、「純屬炒房」。

不少大陸網友認為在日本買房也是一種炒房手段，不過陸媒採訪在日本工作的中國籍仲介黃昕，她表示「中國式炒房」在日本不會成功，比起一夜暴富的買房神話，在日本要強調穩健、長線及保值，「很多人在中國大陸接受的是買個房就穩賺的薰陶，但在這裡不可能」。

黃昕指出，根據日本「住宅宿泊事業法」（民宿新法），買日本房產有高額房地產稅，也不能當二房東出租房子當民宿，因此讓很多大陸人的包租公夢碎，且二手房每個月都要交納修繕金用於大樓維護，加上海外投資有著比日本人更嚴格的貸款門檻，又沒有減稅政策，固定資產稅隨地價浮動，那些對日本投資房產叫好的人，不乏是在找冤大頭接手；另一名長年旅居日本的大陸人則透露，大陸投資者想要炒房獲利，恐怕是對日本房價下跌認知不足。