市中心價格砍一半　新店安坑公寓最低300萬

▲新店安坑國道。（圖／記者林振民攝）



財經中心／綜合報導

新北市議員金中玉昨疑因涉入新店安坑「台北小城」社區山坡地開發案糾紛，遭建商持棍棒襲擊，引發社會關注，不過除了該社區外，早期安坑山坡地還有許多大型造鎮，包括「玫瑰中國城」、「綠野香坡」、「達觀鎮」等，距離市區車程15分鐘，房價少一半，一坪約20～25萬元，以一間20坪大的公寓，最低總價300～400萬可入手。

新店安坑除了「台北小城」以外，周邊的「玫瑰中國城」、「綠野香坡」、「達觀鎮」及「黎明清境」、「錦繡社區」等都為大型造鎮社區。此次傳出糾紛主「台北小城」算透天類型產品，基地面積約5000坪，坪數規劃27～58坪，格局規劃3～5房，1982年交屋，總戶數1426戶，使用空間實際、沒有公設，總價帶1100～1400萬元。

當地房仲表示，新店安坑山區大型社區內房屋產品多元，從公寓、大樓到透天類型，且房屋總價、單價低，價格只需市中心一半，且只需15分鐘車程能到市中心，不少人看準周邊環境舒適、空氣清新，與山林相伴離塵不離城，選擇移居至此。

房仲說明，安坑生活圈有早、晚市、頂好超市、美廉社可滿足一般生活需求，另外安一路上還有耕莘醫院安康院區，且有雙城國小及達觀、康橋小學，目前有200多個社區、居住人口破萬戶。

隨著北二高設置新店、安坑交流道加快疏散車潮，再加上「安和支線」通車往返中和、北市文山區更快速，且預計2021年安坑輕軌將通車，屆時會行經「達觀鎮」、「黎明清境」、「台北小城」、「玫瑰中國城」等大型社區，可更快達到北二高及新店十四張地區。

房仲指出，安坑地區目前房價一坪20~25萬元，與新店市區少了一半，而以一間20幾坪公寓總價只需300～400萬；40～50坪的住宅大樓總價約1000萬上下，無論是單價、總價相對低較易入手。

▲新店安坑輕軌延線售屋廣告。（圖／記者湯興漢攝）