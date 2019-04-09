ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

人妻買房注意！婆媳隔70公里最完美　「台北到新竹恰恰好」

ETtoday新聞雲

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP

▲日本調查指出，最美好的婆媳居住距離約為70公里。（圖／CFP）

記者林瑩真／編譯

「婆媳問題」自古以來都是難解的課題，不如從選新房開始就避免！日本不動產公司「athome」調查發現，日本已婚女性最理想的婆媳距離約為70公里，大約是東京市中心到小田原市，台灣地區來說，大約是台北到新竹的距離。

調查針對關西及關東地區的620名25歲至49歲已婚女性，發現想要距離為1至9公里的有36.8%、10至19公里有20%，占超過一半的人數，甚至有人填希望距離為1萬公里，等於地球4分之1圈（東京到美國芝加哥）。

結果發現，婆媳間最美好的居住距離是69.8公里，從東京市中心出發，大約是神奈川小田原市；大阪中心出發則到兵庫縣高砂市或是和歌山縣海南市，以台灣而言，就是從台北到新竹。

另外，有47.4%和婆婆同住的媳婦曾想過離婚；13.2%認為婆媳同住是夫妻感情不睦的原因之一；63%表示「保持若即若離的關係」才是維持婆媳關係的好方法；37.4%則說「要切實做好禮貌招呼等」，不過也有26%將婆婆的話當耳邊風。

相對的，有1.8%媳婦願意與婆婆同居，認為跟婆婆同居很棒，有34.2%認為「養孩子很輕鬆」；31.6%覺得「家事減少許多」；27.1%則喜歡「家裡人多很熱鬧」。一名婆媳專家川村妙慶就表示，最好捨去「婆婆應該怎麼做、媳婦應該怎麼做」的想法，對對方沒有太大期待才是圓滿關係的訣竅。

事實上，2009年就有過類似的調查，當時結果「婆媳間最好的居住距離」為25公里左右，但近年距離增加超過2倍以上，現在多數媳婦都期望至少距離70公里以上。

關鍵字：日本房產婆媳距離台北新竹日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

信義區16萬坪百貨逼宮　業者直言：東區不改變等淪敗

台灣觀光人潮連續10年上升，2018年更來到1107萬人，在觀光旅遊業前景看好的情況下，東區商圈空置率卻攀升到15.6％。仲量聯行指出，待遠東百貨A13開幕後，信義商圈百貨總坪數將來到16萬坪，磁吸效應將隨之上升。台北西區商圈大老就直言，東區若不再改變，在信義、西區夾殺力道持續上升，過去榮景恐將一去不復返。

31分鐘前

龍寶30周年展　一窺台中城市建築縮影

台中指標建商龍寶建設今日舉辦30週年展「 莫忘初心‧利他共好 」，龍寶建設董事長張麗莉親自導覽、介紹歷年建案，「公司前20年專注在居住者規劃上，後10年我們把重點放在改善環境當中。」展覽分享每座建案紙模、公設規劃、環境改善過程、藝術造景過程，也可看出近30年台中市建築發展的縮影。

1小時前

人妻買房注意！婆媳隔70公里最完美　「台北到新竹恰恰好」

「婆媳問題」自古以來都是難解的課題，不如從選新房開始就避免！日本不動產公司「athome」調查發現，日本已婚女性最理想的婆媳距離約為70公里，大約是東京市中心到小田原市，台灣地區來說，大約是台北到新竹的距離。

1小時前

環狀線試車高樓層聽得到　板橋兩社區居民崩潰

環狀線近日因試車噪音，被附近居民抱怨「吵到快精神分裂！」，其中受害包括「昇陽文化廳」社區、新板「東方富域」豪宅，而日前雙北捷運工程局允諾編列經費架設隔音牆，但進一步分析板橋、板新兩站近三年房價出現2％～13.7％跌幅，其中板新站每坪跌一萬，剩下47.8萬；板橋站一坪跌6.5萬，剩下41萬元。

2小時前

活化老醜傳產工業地　建經公司包山包海搶進新藍海

活化又老又醜的工業用地及老舊廠房，將成市場開發的新藍海。推動自土地開發、到末端代租事業「全案管理」一條龍服務的安信建經，今年將部分營運重心，轉往傳產工業用地活化，短期目標鎖定新北市三重、新莊等私人開發工業區。安信建經總經理張峰榮分析：「重新區域在評估交通機能、活化效益及舊廠房規模後，預估活化後地主獲利最高可增2.5倍，因此成為我們首要著墨的區塊。」

2小時前

20元蛋炒飯老店熄燈怨租金　房仲嘆：物價惹禍

高雄鳳山20多年的「正修蛋包飯」以20元低價蛋包飯著名，昨卻傳不敵虧損預計5月底熄燈號，店家更直指店址所在的「濱山街租金飆漲，已被娃娃機店佔滿，商圈型態轉變、同學飲食習慣也在改變，或許是我們做得不夠好，最後只能夠熄燈號！」，而當地房仲認為，「最近幾年物價飛漲，店面租金多少有小幅度調漲，一般餐飲小吃若沒有漲價，難以繼續營業」。

4小時前

市中心價格砍一半　新店安坑公寓最低300萬

新北市議員金中玉昨疑因涉入新店安坑「台北小城」社區山坡地開發案糾紛，遭建商持棍棒襲擊，引發社會關注，不過除了該社區外，早期安坑山坡地還有許多大型造鎮，包括「玫瑰中國城」、「綠野香坡」、「達觀鎮」等，距離市區車程15分鐘，房價少一半，一坪約20～25萬元，以一間20坪大的公寓，最低總價300～400萬可入手。

5小時前

觀光悲歌　墾丁首傳飯店遭法拍　中庭已淪蓄水池　

旅遊業不景氣，就連墾丁飯店一級戰區都傳出法拍消息，「墾丁泊逸飯店」2筆建物將在4月17日執行一拍，底價分別為9千531.5萬元以及5億8千478.5萬元。法拍業者表示，這是首次正墾丁區域飯店因「經營不善」被法拍，與過往屏東飯店遭法拍狀況相較更為嚴重，顯見旅遊業不景氣程度之高。

7小時前

台商資金匯回須存專戶「避免炒房」！5年不能領出　投資特定產業稅率減半

行政院8日與民進黨立院黨團達成共識，為鼓勵台商回台投資，海外資金匯回台灣將提供優惠稅率8%到10%，「但不可買房地產，且須存在銀行專戶避免炒房」。行政院發言人Kolas指出，海外資金存入專戶後，沒有從事投資的錢在5年內不得領出，第6年起可以每年「提取1/3」，如申報文件不實，將被處新台幣3000元到30萬元的罰鍰。

18小時前

法拍屋熱潮搶便宜　當心買到凶宅反賠錢

法拍屋市場拍定均價連三年上揚，其中六都之中高雄漲幅最多、達83％。寬頻房訊發言人徐華辰表示，進3年法拍屋市場連續成長，顯見購屋人對於房市信心回溫，但購買法拍屋也需注意「法院筆錄」與「區域」，否則可能得不償失。

21小時前

讀者迴響

熱門新聞

日本空屋「繳5倍稅」　屋主1元..

墾丁首例　泊逸飯店6.5億元法..

陸人瘋買東京房盼暴富　仲介曝真..

八德最大夜市成吸票機　攤商滿租..

離塵不離城　新店安坑房價2字頭

環狀線試車吵死人　兩社區旁加裝..

西門神秘房東SEVEN董　開娃..

板橋湳雅夜市要拆了！在地人：攤..

淡水跳樓凶宅開價850萬　屋主..

買法拍屋搶便宜　當心買到凶宅

最新新聞更多

信義16萬坪百貨商場勝　東區人..

環狀線試車吵死人　兩社區旁加裝..

安信建經全案管理　活化傳產工業..

漲店租、娃娃機攻佔　20元蛋炒..

離塵不離城　新店安坑房價2字頭

墾丁首例　泊逸飯店6.5億元法..

買法拍屋搶便宜　當心買到凶宅

西門神秘房東SEVEN董　開娃..

土壤液化網查詢　台南14區調查..

IMF預示全球房價　2年每年將..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366