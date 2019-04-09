人妻買房注意！婆媳隔70公里最完美　「台北到新竹恰恰好」

▲日本調查指出，最美好的婆媳居住距離約為70公里。（圖／CFP）

記者林瑩真／編譯

「婆媳問題」自古以來都是難解的課題，不如從選新房開始就避免！日本不動產公司「athome」調查發現，日本已婚女性最理想的婆媳距離約為70公里，大約是東京市中心到小田原市，台灣地區來說，大約是台北到新竹的距離。

調查針對關西及關東地區的620名25歲至49歲已婚女性，發現想要距離為1至9公里的有36.8%、10至19公里有20%，占超過一半的人數，甚至有人填希望距離為1萬公里，等於地球4分之1圈（東京到美國芝加哥）。

結果發現，婆媳間最美好的居住距離是69.8公里，從東京市中心出發，大約是神奈川小田原市；大阪中心出發則到兵庫縣高砂市或是和歌山縣海南市，以台灣而言，就是從台北到新竹。

另外，有47.4%和婆婆同住的媳婦曾想過離婚；13.2%認為婆媳同住是夫妻感情不睦的原因之一；63%表示「保持若即若離的關係」才是維持婆媳關係的好方法；37.4%則說「要切實做好禮貌招呼等」，不過也有26%將婆婆的話當耳邊風。

相對的，有1.8%媳婦願意與婆婆同居，認為跟婆婆同居很棒，有34.2%認為「養孩子很輕鬆」；31.6%覺得「家事減少許多」；27.1%則喜歡「家裡人多很熱鬧」。一名婆媳專家川村妙慶就表示，最好捨去「婆婆應該怎麼做、媳婦應該怎麼做」的想法，對對方沒有太大期待才是圓滿關係的訣竅。

事實上，2009年就有過類似的調查，當時結果「婆媳間最好的居住距離」為25公里左右，但近年距離增加超過2倍以上，現在多數媳婦都期望至少距離70公里以上。