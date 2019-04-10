吳克群西門潮牌店收攤　月租42萬換特賣會上陣

▲吳克群創立本土潮牌「DEBRAND」西門旗艦店發現撤點，改成為運動用品特賣會。（圖／林小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者黃靖惠／綜合報導

歌手吳克群創立本土潮牌「DEBRAND」東區旗艦店歇業後，近期西門旗艦店被發現疑似撤點，原店址近期有大批工班、機具進駐裝潢，未來將成為運動品牌PUMA的特賣會。再與實價登錄比對發現，今年2月該店面以每月42萬元出租。

吳克群帶領著「DEBRAND」今年4月才到上海服裝周參展，首度參展替自家潮牌打出知名度，豈料位於西門間旗艦店已經撤點。但當時「DEBRAND」臉書專頁就曾OP文指出，「目前品牌全面升級中，新的台灣門市將很快以嶄新面貌與大家見面喔！」仍讓外界質疑，是否東區倒店潮波及西門町。

實價登錄揭露，昆明街91～120號有1筆租售紀錄，今年2月兩層樓透天店面61.33坪，月租42萬元，換算單坪6929元，該筆紀錄就是吳克群名下的「DEBRAND」西門旗艦店。

香港商匯泓不動產副總吳懿倫今天受訪時表示，目前整個台北市商圈都不好，只要人潮一減少，多數難以支撐高租金，不過西門町因有龐大觀光人潮撐腰，不僅一店難求，就連街邊攤商位子都十分搶手，也讓商圈內的店租被炒高，甚至可用亂象叢生來形容，以同一條昆明街來看，連1坪都不到的柱子，竟然可租到6萬元，仍有多間攤商願意搶進。

▲「DEBRAND」西門旗艦店近期有大批工人進駐裝潢。（圖／林小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



他表示，西門商圈一些主要路段店舖租金亂象叢生，10坪以下單坪3萬元，30坪以下單坪1.5～2.5萬元，50坪以上單坪1萬元，所以以該店來說還算符合行情。

以往只要商圈出現夾娃娃機店、特賣會等臨時店面，就代表可能租金太高，導致沿街店面招租不順，也是衰敗的前兆，但他觀察，目前西門町大坪數的店面空置率並未攀升，且運動連鎖品牌、國際大品牌也都沒有撤離，應該算是短期間的汰換，但因店租飆漲過頭，許多店家無力負擔，所以近期有緩漲趨勢。

▲「DEBRAND」西門旗艦店近期有大批工人進駐裝潢。（圖／林小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）