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cama cafe迎來大咖加盟主　興富發開麵包加咖啡姊妹店

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▲▼興富發開出咖啡、麵包結合的姊妹店。（圖／興富發提供）

▲興富發開出咖啡、麵包結合的姊妹店。（圖／興富發提供）

詹宜軒／台北報導

建商賣房，更要一步一步滲透民眾生活。其中，營建股「營收王」興富發，今年起陸續開設麵包店、商場，甚至預備投入家飾品、超市、餐廳等事業，近期更主動加盟咖啡街邊店品牌「cama cafe」，與旗下烘焙品牌「貝可麗」，創新開出姊妹店，首間示範店即位於「大直CBD」，預計高雄、台中都將有展店計劃，複製同等模式，也可在即將公開的建案「竹科潤隆」接待中心內看到，趁勢擴大服務客層。

咖啡香、結合烘焙麥香，今年甫在「大直CBD」開出首家麵包店「貝可麗」的興富發，近期竟悄悄加盟「cama cafe」，緊鄰「貝可麗」，成為合作夥伴。興富發透露，因咖碼董事長何炳霖，「帶咖啡走進消費者生活」的經營方針，與興富發集團總裁鄭欽天，為提升房子生活品質，裁示需「走入消費者食衣住行」理念相呼應，因此促成兩造攜手合作。而在「大直CBD」首店之後，陸續也將在高雄、台中2區成形新店。

▲▼貝可麗烘培坊開幕。（圖／興富發提供）

▲貝可麗烘培坊麵包頗獲好評。（圖／興富發提供）

除實體店面外，興富發指出，今年在新竹地區推出的大案「竹科潤隆」，也已有「cama cafe」加上「貝可麗」的餐飲提供，讓看屋客上門，也都能體驗到興富發在生活領域層面的用心。

據了解，興富發積極布局商場事業，高雄「悅誠廣場」正在緊鑼密鼓籌備開幕事宜，預計將在6月試營運、7月正式開幕。該廣場由興富發規劃營運，預備將引進日式自助餐、精緻鐵板燒、精品超市、品味傢俱傢飾等項目，等同從數十元到數億元的消費品項，興富發未來都將一手囊括。

關鍵字：興富發cama貝可麗大直台中高雄悅誠廣場鄭欽天

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4月11日 17:30

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