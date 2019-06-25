後花園變熱帶天堂！神級老公「園藝技術0→完美」2年140萬建仙境送愛妻

▲ 儘管花費3.5萬英鎊，但克里斯表示，這付出的一切都很值得。（圖／翻攝自臉書／Chris Lodge，下同）

國際中心／綜合報導

英國一對喜歡度假的夫婦多年來忙於工作，加上要照顧家裡9歲的生病毛孩Dice，2人已經6年沒有出遠門旅遊。為了讓愛妻在家也有度假的感覺，從來沒有打理過花園的男屋主下定決心擴建改造花園，砸下3.5萬英鎊（約新台幣141.4萬元），並利用過去2年多的空閒時間學習園藝技巧、研究最適合當地天氣的植物，親手打造出一座熱帶天堂。

《每日郵報》報導，現年44歲的建築工人克里斯（Chris Lodge）和45歲的莎綸（Sharon Lodge）已經住在這個家有15年的時間，過去2人很享受度假的感覺，共同打拚事業，但最近業績越來越好，能一起外出旅遊的時間越來越難喬。

「所以我決定，我要把『假期』帶回家」，克里斯提到，他在2017年6月下定決心，要把後花園打造成「熱帶仙境」，不但花時間研究最適合英國天氣的熱帶植物，也透過線上課程學習園藝技巧，最終憑藉多年施工經驗、注重細節的洞察力以及朋友的幫助下，成功打造出擁有木造小橋、吧檯小屋、棕櫚樹圍繞的熱帶綠花園。

克里斯表示，這座花園充滿異國情調，讓夫妻倆可以在小屋喝杯飲料放鬆心情，感覺就像是置身世界另一端，「很多朋友都來看過，且他們也從來對園藝沒有什麼興趣，但現在他們都開始學園藝囉。」

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