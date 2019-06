灰屋藏豪宅！豪奢擁2宮廷水晶吊燈「天花板也是畫」　送貨員登門狂拍

▲ 影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

國際中心/綜合報導

英國西南部威爾斯一間灰色房屋外觀看似與周遭住宅沒什麼不同,但其實暗藏大驚喜,因為內部裝潢走的是奢華宮廷風,不但有2盞水晶吊燈、天鵝絨沙發和天使雕像,甚至連天花板都是一整幅畫,讓送貨上門的人驚呼連連,拿起相機狂拍。而這些都是屋主夫婦過去10年來的成果,親手把愛窩打造心目中的夢想家園。

綜合《每日郵報》、《都市報》等英媒報導,住在利物浦的丹尼斯(Denise)12年前在一次假期中與普蘿特蓉(Michael Protheroe)相遇,之後便決定來到威爾斯生活。面對家中擺設,丹尼斯腦海中的古怪獨特鬼點子,就交由身兼獲獎畫家、室內設計師的普蘿特蓉來實現。

▼ 從外觀上來看,這棟住宅和鄰居的房子沒什麼不同,但裡面有著超豪華設計。更多照片請點此。

Welsh terraced house turned into a Venetian palace by its owners https://t.co/PAe5zV1EfP pic.twitter.com/N4JVf5Dny0