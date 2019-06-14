灰屋藏豪宅！豪奢擁2宮廷水晶吊燈「天花板也是畫」　送貨員登門狂拍

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國際中心／綜合報導

英國西南部威爾斯一間灰色房屋外觀看似與周遭住宅沒什麼不同，但其實暗藏大驚喜，因為內部裝潢走的是奢華宮廷風，不但有2盞水晶吊燈、天鵝絨沙發和天使雕像，甚至連天花板都是一整幅畫，讓送貨上門的人驚呼連連，拿起相機狂拍。而這些都是屋主夫婦過去10年來的成果，親手把愛窩打造心目中的夢想家園。

綜合《每日郵報》、《都市報》等英媒報導，住在利物浦的丹尼斯（Denise）12年前在一次假期中與普蘿特蓉（Michael Protheroe）相遇，之後便決定來到威爾斯生活。面對家中擺設，丹尼斯腦海中的古怪獨特鬼點子，就交由身兼獲獎畫家、室內設計師的普蘿特蓉來實現。

▼ 從外觀上來看，這棟住宅和鄰居的房子沒什麼不同，但裡面有著超豪華設計。更多照片請點此。

Welsh terraced house turned into a Venetian palace by its owners https://t.co/PAe5zV1EfP pic.twitter.com/N4JVf5Dny0 — Woody (@Harley_Woody) 2019年6月8日

個性外向活潑的普蘿特蓉提到，她喜歡閃閃發亮的好萊塢風格豪宅，過去參觀過的那些莊園，如今都成為她設計愛窩的靈感，「我買不起豪宅，所以，這是我的優雅高貴小天地。」

影片顯示，一進門就可以看到走廊擺滿玻璃、水晶等擺飾，牆壁、鏡子、天花板都有亮晶晶的飾品點綴，燭台也相當華麗，抬頭更可見懸掛在天花板的水晶吊燈。此外，臥室也有另盞水晶吊燈，純白化妝台有著宮廷式的華麗設計，落地窗、全身鏡、垂墜窗簾也令人印象深刻。

丹尼斯提到，先前有次送貨員上門送貨，但他最後是拿著相機跑進來拍照，「只要開心就好，這是你的房子，愛怎麼設計就怎麼設計。」