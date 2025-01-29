橋頭勇士搶用新青安　高雄交易最熱路段「1200萬可買小3房」

▲房仲集團統計2024年高雄5大熱門購屋路段，冠軍位於橋頭區經武路。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄房價貴鬆鬆，首購族若想採用新青安貸款，總價控制1200萬元內，哪條路最受歡迎? 房仲集團統計2024年高雄5大熱門路段，前2名都位於橋頭區，分別是經武路、甲樹路，跌破在地人眼鏡，第三名則是左營區大中路，也有129筆，成首購族最愛。

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財政部2023年推出新青安貸款，貸款最高貸款額度為1000萬元，並由政府提供利息補貼1.5碼，補貼期間3年，吸引不少首購族搶在政策落日前申請，讓總價1200萬元內的房子大受首購族歡迎。

根據永慶房產集團研究發展中心統計，2024年高雄總價1200萬元內熱門交易路段前五名，前二名路段都位於橋頭區，冠軍為經武路，高達159件成交，平均2.3天就成交一件，買氣相當熱絡，

第二名則位於橋頭區甲樹路，也有140件，換算2.6天就成交一件，光是前2名就高達299件。第三名則是左營區大中二路，也有129筆成交，第四、五名分別位於大寮保生街、鳳山中山東路，分別有105、98件。

▲近一年高雄總價1200萬元內熱門交易路段TOP5。資料來源：實價登錄，永慶房產集團研發中心彙整。（ETtoday製表）

永慶不動產高雄師大加盟店長葉誌螢表示，高雄去年成交熱區大多在蛋白區，主因是近年高雄房價高漲，市區單價動輒4、5字頭，總價1200萬元內可選擇的物件已經不多，首購族只能愈買愈遠。

葉誌螢透露，冠、亞軍路段都在橋頭，該區是近年具產業利多的區域，包括台積電、橋科、S廊帶都在附近，提振民眾購屋信心，加上區段大樓成交價約30萬元上下，1200萬元還能買到35坪小3房含車位，對於預算有限的民眾，房價相對友善，綜合房價、生活機能、交通、產業進駐等條件，成交量大也相當合理。

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，左營大中二路則因有新成屋交屋潮，成交價落在30.2~41.4萬元，房價相對親民，帶動區域成交量大增。

鄭啟峯表示，鳳山中山東路也位於大寮、鳳山交界，以目前高雄市1200萬元內低總價物件，如想入手屋齡不高的大樓，可能就得往蛋白、蛋殼區移動。

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