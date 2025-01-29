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川普2.0時代房市將迎挑戰　21世紀：富人資產布局更穩健

▲▼ 西屯房市,七期鳥瞰,西屯鳥瞰,七期,台灣大道,文心路,捷運綠線,房市,房價,台中大遠百 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲地段相當精華的七期重劃區，因高端宅抗跌性與保值特質，成為市場焦點。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

川普重返白宮之際，國際掀起一波降息潮，全球整體貨幣政策將回歸正軌。中經院預估2025年台灣經濟成長率約3.96%、預估2024年全年CPI年增率約為2.17%。敏感的高資產族客群，早已著手布局更加穩健的資產。

以台中來說，地段相當精華的七期重劃區，因高端宅抗跌性與保值特質，成為市場焦點，包括陸府、寶輝、聯聚等指標個案，在過去一年均吸引高端客目光，實價登錄都有破億元的交易揭露，單價也屢創新高。

市場認為，川普強硬的美中貿易政策若延續，全球供應鏈將進一步重組，對此21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱分析：「在川普2.0時代下，可能迎來全球通膨和建築成本上升等挑戰，供應鏈的移轉雖帶來不確定性，但台灣精華區豪宅市場表現，基本仍取決於台灣經濟的表現和央行不動產政策的引導。」

▲▼ 單元二,陸府續森 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲具備品牌價值、產品力與服務力的精華區豪宅，在市場波動下反而因優異的保值性，成為高資產族群的資金避風港。（圖／記者陳筱惠攝）

有別於一般建案著重於建築量體，陸府建設在市政綠核心單元二推出的「陸府續森」，開創都會區低密度生態宅指標，目前OPENDATA揭露個案均價已達每坪83萬元，更出現單價99.1萬元、總價1億1655萬元的成交，寫下區域新紀錄，證明高資產階級注重居住環境的眼光。

而台中豪宅建商寶輝建設、寶璽建設、聯聚建設，近期則是不約而同找來國際團隊攜手合作，希望打造符合眼界開闊富豪需求的產品，在市政北二路、河南路口的新案「寶輝101 Theater South」，以高規格打造50坪、70坪標配產品，目前實登已揭露120筆成交，均價來到每坪87.21萬元，社區最高單價也有近百萬的99.56萬元水準。

寶璽建設則是繼黃金門牌「寶璽天睿」後，特別為即將進場的新案「寶璽天讚」打造七期睽違5年以上的均質百坪預售案，同樣備受市場期待。

▲▼聯聚建設,歌劇院,ＡＣＰＶ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲聯聚建設新案「聯聚理安大廈」受到金字塔層峰族青睞，單價直接衝上北市以外預售屋最高價。（圖／記者陳筱惠攝）

聯聚建設則是直接衝上北市以外預售屋最高價，首度請到義大利的「ACPV ARCHITECTS」，為坐落市政十字園道的新案「聯聚理安大廈」打造建築與空間設計，目前實登揭露該案均價達每坪117.5萬元，而最高單價更來到每坪127萬元，創下全台中個案新高價紀錄。

《住展》企研室總監陳炳辰表示：「富豪階級除關注傳統的股匯市投資，也積極布局具備保值特質的精華區豪宅，不僅能對沖通膨風險，在地段稀缺性、建材規格、服務內容等層面都具備獨特價值。」

關鍵字：台中豪宅高資產保值市場焦點

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