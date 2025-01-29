陳炳辰／房市買氣進寒冬　案場接待員縮編「看房仍需預約」

▲房市寒流來襲，買盤進冬眠，全民等降價，不降不進場。（示意圖／記者張雅雲攝）

文／《住展》雜誌發言人陳炳辰

房市寒流來襲，買盤進冬眠，全民等降價，不降不進場。如今看房仍需預約，主因是為減省開銷，縮減接待人員設置，與龍年上半年應接不暇的買氣所致人手不足，情形天差地遠。展望2025年，大案可能分階段推出，其他還能剎車的新案則能延就延，整體推案量縮。

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《住展》雜誌彙整2024年北台灣新成屋、預售屋住宅推案量，來到逾1.5兆元，創史上新高，破2013年的1.3兆元紀錄，年增幅為38.7%。其中，北北桃三都推案3926.9至5514.4億元，年增45.7~55%。

除了上半年股市奔騰兩萬點的帶動下，資金潮湧入房市，情勢一片大好，建商積極進場外，下半年雖有銀行房貸滿水位危機、央行第七波打炒房政策放大絕雙重打擊，但建商、代銷卻因早已規劃的推案成本，接待中心、代銷成本皆已布局，大案更所費不貲，頭洗一半拖不下去，難說停就停，不得不推的結果讓推案量升溫。

《住展》雜誌最新調查，12月的預售市場需求面如同天氣寒流來襲，買盤進入冬眠，追蹤指標建案每週平均來客組數為16組，平均成交組數每週是0.8組，比起2021年6月COVID-19三級警戒的0.9組還少，全民等降價，不降不進場。

追蹤建案中，僅台北市文山區、新北市中和區、三重區、土城區的單一話題個案還有亮點，否則案場多為捕蚊狀態，如今需要預約看屋，主要在於為減省開銷，進行人力調動，縮編接待人員，甚至不設置接待人員，或是許多從業人員利用這段時間休假旅遊，與龍年上半年應接不暇的買氣所致人手不足，情形天差地遠。

沒人買房也讓新案去化困難，待售建案數愈來愈多，12月來到1073 案，再比前月增56案，是2024年5月以來新高。特別是桃園市，目前龜山區、大園區、觀音區等地熱門重劃區均傳房災，先前大舉推案未預見大暑之後必有大寒，樂極生悲。

▲沒人買房也讓新案去化困難，待售建案數愈來愈多。（示意圖／記者張雅雲攝）

2025年房市是否走出利空陰霾還不明確，但台北市大直、南港，和桃園市青埔、A7，及新北市林口新市鎮、中和左岸，與新竹市東區等地均有預告指標案，畢竟相關預算事前布局，回不了頭。

市場期待銀行房貸業務恢復正常，或是市場適應打房政策，但另一種可能卻是銀行限貸常態化，與其他房市政策調控的到來，若無法回到熱潮，依然呈現負面展望，大案或許改成分階段推出，其他還能剎車的新案則生人迴避，能延就延。

2025年，推案肯定的是不再爆量，北台灣蛇年推案量預期下修1~2成，回到1.2至1.3兆元。

►陳炳辰小檔案

現職：《住展》雜誌發言人

經歷：全球居不動產情報室總監、台灣房屋智庫經理、群義房屋總經理特助、天下雜誌行銷部副主任、台新銀行個授處資料分析部襄理

學歷：台北大學社會學研究所