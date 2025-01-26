年租金1200萬卡位！　NBA專賣店「打進」東區巷內

記者項瀚／台北報導

「NBA Store Taiwan」首度登台，於去年10月開幕，選址在東區巷內245坪獨棟店面，每月租金高達100萬元，也成為2024年北台灣最貴店面。有趣的是，該店面前身為藝人林俊傑開的潮店。

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▲「NBA Store Taiwan」於去年10月開幕，選址在東區巷內245坪獨棟店面，每月租金高達100萬元。（圖／記者項瀚攝）

中信房屋研展室彙整2024年北台灣實價租賃資料，最高租金總價、最高租金單價的「店王」都位於大安東區商圈，金額分別為每月100萬元、每月單價1萬4093元。

最高總價店王位於敦化南路巷內，前身為藝人林俊傑開的潮店「SMUDGEstore Taipei⁣」，為245坪獨棟店面，歇業後由「摩曼頓」5月時以每月100萬元接手。記者實地走訪，該店規劃為品牌專賣店「NBA STORE TAIPEI」，為其首度登台，並由摩曼頓獨家開設官方授權。

▲2024年北台灣店面王整理。（表／記者項瀚製）

東森房屋忠孝SOGO加盟店東周榮義表示：「大巨蛋自從開幕以來持續辦活動，人氣頗高，不少人潮動線會從東區這邊逛過去，而店王店面也明顯受惠，且由於為整棟店面，寬度夠大、夠氣派，還有不小品牌廣告效益。」

周榮義說：「每月100萬元不是所有業者都負擔得起，摩曼頓大舉插旗， 一定有把廣告效益計算進去，說實在如果在東區弄個大廣告看板等等，每月廣告費也很可觀。」

▲「2nd Street」每月租金40萬元，單價高達1.4萬元。（圖／記者項瀚攝）

而最高單價位於忠孝東路四段，面積28.39坪，年8月以總價40萬元出租，每坪租金高達1.4萬元，租客是日系二手店品牌「2nd Street」。中信房屋研展室副理莊思敏指出，該店面屬東區正核心，鄰近地標ZARA，人潮眾多，因此拉高單價。

整體而言，莊思敏表示：「內需消費市場穩定成長，加上觀光客逐步回流，為店面行情的回溫奠定了堅實的基本面，2025年店面租賃市場也將更有樂觀的本錢看待。」

至於東區，莊思敏表示：「大巨蛋啟用後，吸引大量人潮聚集，為東區商圈注入新的活力，目前忠孝東路正門牌一樓店面的租金單價普遍可以達到每坪1~1.5萬元上下的行情。」

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