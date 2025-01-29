高級社區送煞！道士「電梯放鞭炮」遭送辦...民俗專家說話了

▲道士進行「送煞」儀式時，竟在電梯內燃放鞭炮，引起其他住戶驚恐。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

一名楊姓道士受客戶委託，在北市某高級社區進行「送煞」儀式，不料他竟在電梯內燃放鞭炮，導致社區煙霧瀰漫，遭警方依違反《社維法》送辦。法院審理後，認為楊男每次點燃鞭炮後，均有將放置鞭炮以燃燒之紙箱取走，而未有使火力傳導於建物之可能性，亦難認其有準放火罪之不確定故意，最後僅裁罰1000元。對此，民俗專家廖大乙搖頭說，該道士此舉屬於造業行為，原先要送的煞根本出不去。

根據判決書，楊男於民國113年4月15日15時20分、30分許，分別於臺北市內湖區某高級社局貨梯內點燃鞭炮，經住戶報警後被依違反《社維法》送辦。楊男辯稱，「我是為了執行送煞儀式，我有點燃環保炮後放在小紙箱裡，使用環保炮製造的煙很小也很少，也是相對安全的」等語。

士林地院調閱社區監視器畫面，發現楊男於點燃鞭炮時，有發出火光、煙霧等情，惟亦可見楊男點燃鞭炮之物並發出火光後，有留待至該鞭炮燃燒完畢，將使用放置鞭炮以燃燒之紙箱取走，在貨梯內再次點燃鞭炮時，雖有發出火光，但亦有將放置鞭炮以燃燒之紙箱取走等情。

法院審酌，楊男受人委託進行除煞儀式，於每次點燃鞭炮後，均有將放置鞭炮以燃燒之紙箱取走，而未有使火力傳導於建物之可能性，亦難認其有準放火罪之不確定故意，從而，楊男所為應無違反刑事法律可言，發回內湖簡易庭更裁。最後，法官認為楊男所為可能引發火災，依違反《社維法》裁罰1000元。

對此，民俗專家廖大乙接受媒體訪問時表示，在社區放鞭炮送煞可能會影響到小朋友或老人，且送煞要在可以看見天空、較為明亮的地點，若在社區送煞造成他人驚嚇，已經是造業，只會導致煞送不出去。

新聞一出網友也說「有些習俗禁忌真的要擺脫了」、「亂放鞭炮很危險耶，而且還是在電梯這種狹小的空間」、「好險沒燒起來，那位住戶應該也要負連帶責任才對」、「這應該要算公共危險了，真的拜託住社區的不要這樣在公共區域亂搞好嗎？要搞一些有的沒的就請去買透天厝」。

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