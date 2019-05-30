淡水輕軌旁重磅級機能景觀宅　「輕時代」戶戶採光佳坐賞雲山海

▲「輕時代」提供低總價、高生活機能的景觀宅，淡水輕軌就在家門口。（圖／業者提供，下同）

房產中心／綜合報導

在大台北地區哪裡還有價格合理的景觀美宅，同時兼顧生活機能及交通便利性？輕軌通車後，淡水新市鎮成為房市大亮點，佳展建設「輕時代」提供低總價、高生活機能的景觀宅，最適合小家庭首購或舊房換新屋，吸引許多知青、在地客換屋入住。

▲▼家樂福商城及生活百貨陸續進駐，淡水新市鎮生活圈已然成形。





2019年堪稱淡水「建設元年」，從輕軌通車、淡江大橋動工等，累積數年的新市鎮能量正式引爆，淡水行政中心、家樂福商城皆已進駐此區，緊鄰熱門景點萬坪「幾米公園」，淡水新人文街廓儼然成形，該區另有萬坪公園、兒童公園、市民運動中心等，該區新市國小更是淡水在地明星小學；「輕時代」不只距離輕軌僅100公尺內、最鄰近舊市區，盡享該區優質生活機能，生活、遊憩、交通一應俱全，吸引不少紅樹林、士林北投甚至香港旅客，闊別水岸高房價沿著輕軌向上遷入高生活機能宅。

▲戶戶大面採光開窗，在家就能欣賞雲山水景觀。

長久以來淡水以其獨特的人文風景引人入勝，連台灣國寶級雲門舞集也選定淡水做為藝術基地，就是看中淡水的歷史、自然、建築…汲取豐沛的創作能量。「輕時代」保留淡水居住最關鍵的悠活元素，視野好、棟距寬、戶戶大面採光，每房皆設對外窗，讓祥和的自然光透進屋內，5樓以上在家中客廳就能坐賞大屯山系景觀，享受雲山水無敵美景。

▲輕時代規劃29~38坪2~3房房型，每戶開窗皆保留最佳視野。

「輕時代」採先建後售，看得到的建案讓購屋族更安心，每層4戶雙電梯、出入單純又便利，每坪開價約26~30萬、總價777萬起（車位另計），是目前淡水重劃區一期內罕見新開案，週邊中古屋開價約22萬上下，案內房型29坪2~3房及38坪3房三種格局，並選用優質品牌的住宅配備如：錦鋐氣密窗搭配少見的5+5mm膠合玻璃隔絕外部噪音、HCG衛浴設備、林內廚具組、HUSKY暖風機及三合一加安牌電子鎖等，預計7~8月陸續交屋，讓年輕首購族、退休換屋族都能輕裝潢即可超素喜入住淡水重磅機能景觀宅。