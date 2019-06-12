希拉蕊華府「日光浴宅」公開！　曝19年前看房悸動瞬間：彷彿置身舊倫敦

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▲ Architectural Digest上月30日獨家刊登希拉蕊華府住處的一系列照片。更多照片請點此。

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）5月接受採訪，她在華府住處的內部也隨之公開，可見室內光線充足、家飾配色溫暖明亮，且距離白宮僅3公里。憶起當初第一次踏入這棟房子的心情，她提到，當時走上3樓望向窗外的花園樹木的那一刻，心中一陣悸動湧現，「我彷彿置身舊時代的倫敦或紐約，那是我找房子那段期間當中，看過最令人驚豔的景象。」

綜合Architectural Digest、CNN等美國媒體報導，希拉蕊與家人們平時住在紐約，而決定讓她砸下285萬美元（約新台幣9000萬元）在華府置產的關鍵，與她的政治生涯有關。

▼ 在放置沙發的空間有著大片的落地窗，是希拉蕊最喜歡躺下看書、休息小歇的地方。

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時間拉回2000年，希拉蕊丈夫克林頓（Bill Clinton）的美國總統生涯進入最後一年。希拉蕊說，這一年也是她當選參議員的一年，「那個時候，我就知道要找個地方安身。」最終，這棟1951年建造完成的紅磚房吸引了希拉蕊的目光。

希拉蕊隨後請來室內設計師羅斯瑪莉荷薇（Rosemarie Howe）協助改造房子。羅斯瑪莉荷薇提到，她找來建築師、景觀園藝師一起扛起大規模翻修的任務，「我們的任務是把更多光線帶進來，創造更多能夠坐下來放鬆休息的空間。」

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最終，這棟房子的內部光線充足，擺放沙發的空間有著大片落地窗的設計，能夠讓她躺下看書、小歇休息，也能接待客人，廚房吧檯也裝有窗戶可以看到外頭的綠地，每個空間看起來溫暖且明亮，室外也有游泳池和可以接待客人、舉辦活動的景觀花園。

羅斯瑪莉荷薇坦言，希拉蕊心目中想要的空間設計，是一個大家都能舒服休息的地方。

憶起當初那段「一見鍾情」的看房經歷，希拉蕊提到，當時的她走上3樓望向窗外的花園樹木，「我彷彿置身舊時代的倫敦或紐約，那是我找房子那段期間當中，看過最令人驚豔的景象。」