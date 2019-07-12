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櫻花孩子王二期　單價和地點　傲視南區同業

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▲櫻花孩子王二期未開賣，已吸引不少人詢問。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲櫻花孩子王二期未開賣已吸引不少人詢問。（圖／記者鄧木卿攝）

「櫻花在南區的推案，有口皆碑，所以224戶不到一年就完銷，如今推出第二期，尚未打廣告，已有很多人詢問，這次推案不論是地點或單價，絕對是南區最好選擇。」櫻花建設業務總監傅意玲信心十足的表示。

櫻花建設在正30米復興路上推出櫻花孩子王第二期，算是在南區推的第四案，孩子王第一期，大概花了11個月就clean了，四月起開始開放預約第二期，二期去年8月就開工，目前已經蓋到一樓，預計明年年底完工，有201戶住家，7戶店面。

▲櫻花孩子王二期未開賣，已吸引不少人詢問。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲櫻花孩子王二期生活機能佳。（圖／記者鄧木卿攝）

南區早期沒有辦理土地重劃，不像台中市其他地區有土地可以重劃，南區就是純住宅區，櫻花孩子王一期和二期，都位於精華生活圈，尤其第二期不但比第一期更誘人，比其他同業推案也更吸引人，可說是食衣住行育樂生活機能全都完備。

以價格為例，一坪25萬至26萬元，總價428萬元起。

▲櫻花孩子王二期未開賣，已吸引不少人詢問。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲櫻花建設每次推案，都是有口皆碑。（圖／記者鄧木卿攝）

此外結構零付款，訂簽一成，門牌取得再一成，剩下八成全貸款，中途不用再付任何費用，換句話說，要付第二筆費用是等到看到房子蓋好。

教育方面，南區可說是從幼稚園到大學都有，九年免接送，和平國小、四育國中都是走路可到的距離，中興大學、中山附醫也是不用10分鐘即可到達。

▲櫻花孩子王二期未開賣，已吸引不少人詢問。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲櫻花建設團隊。（圖／記者鄧木卿攝）

交通方面，二期和一期距離大概50公尺，所以兩地生活圈重疊，二期位在復興路上，又是南區主要幹道，往北接火車站，往南接中投道路、74號、高鐵烏日站，旁邊就是忠明南路，忠明南路過地下道、就到了西區的美術館特區，雖然離美術館開車不到10分鐘，但南區價錢就比西區便宜近一倍。

▲櫻花孩子王二期未開賣，已吸引不少人詢問。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲櫻花孩子王二期內觀。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

另外，台鐵從豐原站到烏日站，已經高架化，未來可能會延伸到彰化，距離最近的五權新站，走路大約10分鐘，去年10月已經啟用，目前是五到十分鐘一班區間車，從五權站搭到雙鐵共構的大慶站，搭上捷運綠線，可以往高鐵，也能進入市區，東興路新闢路段原本是年底通車，如今已提早半年完工通車。

休閒部分，二期旁邊就是忠明南路的40米寬綠園道，南區唯一最大綠園道，沿著園道，騎腳踏車或走路，就可以接到南區最大、有一萬七千坪的健康公園，綠化覆蓋率很高，二期離秀泰影城也很近，不論是文心店或干城店，或是到後火車站的新時代購物廣場，也很近，另外，國立圖書館也是不到10分鐘到達。

▲櫻花孩子王二期未開賣，已吸引不少人詢問。（圖／記者鄧木卿翻攝）

二期基地三面臨路，面積一千二百坪，全是平面車位，因為考慮到結構問題，公司都會有結構技師審核，所以櫻花的案子，都是挖到地下三層，讓結構更紮實，住宅外觀走現代簡約風，色系深灰色。

兩房到四房都是角間，雙陽台設計，而且四房是雙主臥，這在南區是很少見的，每一戶都有玄關，坪數部份，一房坪數是16坪，兩房是25坪到28坪，三房是37坪到40坪，四房是45坪到49坪，內部裝潢方面，浴室是全面開窗，十分通風，且附有鏡櫃、浴櫃。

▲櫻花孩子王二期未開賣，已吸引不少人詢問。（圖／記者鄧木卿翻攝）

室內公設有兒童遊戲室、健身房、休憩區、閱讀室，結合咖啡廳，因為只有2百戶，所以沒有游泳池。
南區因為大多是傳統產業，比較少精密機械，所以大多是自住用，很少是投資客，少數是父母買給就讀中山附醫或中興大學的小孩，小孩畢業後才轉作為投資用。

櫻花與同業不同的地方是永續式服務，售服是由住戶直接和公司修繕端網路連結，例如廚具每戶有自己的編號，有任何修繕問題，住戶透過網路直接聯繫修繕人員，不用透過櫃檯登記，省時省事。

南區目前同時推案的建設公司，還有總太、富宇，及在地品牌嘉磐、磐鈺和惠宇，不過，以單價和地點考量，無疑櫻花是首選。

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關鍵字：櫻花孩子王二期台中南區台中市房產

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