低總價房誘人　網友拆算單價卻發現藏玄機

▲房屋小坪數單價高、總價低。（圖／pixabay）



記者黃靖惠／綜合報導

同個社區的房子為何買得比別人貴？有名網友質疑，同樣條件的房屋，但小坪數對比中坪數的價格竟會「比較貴」，懷疑是仲介拿來欺騙消費者的話術，房仲業者解釋，業界常將房屋總價換算成單價格，可分析同一區域、不同產品，綜合面向的方式，但民眾買房，事實上仍在於總價，是否負擔得起，與單價的關係反而不大。

有網友在PTT發問「小坪數單價較貴，是不是台灣特有現象？」指出，差不多等級建商蓋出來的新成屋，以小坪數對比中坪數「一個單價80萬元、一個單價66萬元」，到底會有多少盤子想買小坪數？

原PO表示，一個地方房屋價格行情大概有多少就多少，還去分小坪數比較貴有道理嗎？懷疑是房仲常拿這種當話術賣高價。

其他網友看了紛紛表示，「因為買的起的人多，總價越低越硬」、「必需品價格彈性比較低」、「6千萬的房子可以跌到4千萬，但6百萬很難跌到4百萬」、「小坪數單價看起來很貴，但總價偏低還是賣的掉」、「不是台灣特有，因為買的起小坪數的比較多」、「仲介的吸血技倆」、「還是要看總價吧... 不然大坪數的單憑不是比較便宜!?」

對此台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰說明，業界常將房屋總價換算成單價格，可分析同一區域不同產品綜合面向的方式，但民眾買房事實上仍在於總價是否負擔得起，民眾在衡量整體或區域房市狀態可參考單價，但真正購屋時，包括貸款條件，仍是總價為關鍵，與單價的關係反而不大。