影／租金價差38倍　來去「帝寶」租房子　月租最便宜9000元

詹宜軒／台北報導

買不起「帝寶」，那麼住1個月帝寶，要價多少呢？根據《591房屋交易網》及商仲業者所刊登的資訊顯示，雙北市目前位於仁愛路的「帝寶」始祖，共有3戶待租，月租金最便宜也要30萬元。但其他包括南港、汐止、板橋區的「副牌」帝寶社區，月租金則相對便宜，從9千~6萬元不等。其中，更有出租物件刊登不到1個月就迅速租出下架，顯見「帝寶」吸引力之高。

▲仁愛路帝寶一個月租金至少30萬元起跳。（圖／記者徐斌慎攝）

▼仁愛帝寶出租。（圖／翻攝自Facebook）

根據臉書社團《大台北豪宅、商辦、店面出租》中的刊登資訊，屋齡將近14年、位於仁愛路上的「帝寶」，堪稱全台最具代表性的豪宅社區，而該社區目前總價有位於8、16及28樓，共3戶出租中，其中，8樓、210.7坪的物件，月總租金要價35萬元最貴，全戶隔成5房2廳4衛，租金囊括停車位、管理費，刊登資訊則無標註是否附裝潢。

而位居頂樓28樓、140坪的物件，月總租金30萬元，但不含管理費約3.2萬餘元，業者刊登的物件照片，則可明顯看出，基本裝潢齊備，還須買齊移動式家具，而租期最短3年，等同要當短期「帝寶」主人，至少要備妥1267.2萬元，該價金幾乎可買下雙北蛋白區的2房住宅。另外，最便宜的16樓戶，總面積約174坪，包括開放式廚房、按摩浴缸等，都很吸睛，租金單月32萬元，不含管理費，但包含裝潢、家具等，一應俱全，等同拎著一卡皮箱，就能入住。

相較於來去仁愛路「帝寶」住一晚，代價至少1萬元起跳，還不一定具有入住資格，南港區的「中研帝寶」，位於研究院路二段一帶，1樓戶、總面積近50坪，月總租金約6萬元，就僅餘5分之1價格。而該案屋齡約7年，裝潢僅有簡單隔間、廚衛等，一般家庭入住，也須自備移動式家具。

住商不動產企研室經理徐佳馨指出：「若以一般家庭租屋來看，月薪合計至少需要20萬元，才比較建議租賃到這樣的物件。」另一方面，徐佳馨也補充，若以月繳6萬元貸款來看，設定還款期限是30年，就可買到總價預算約2000萬元的物件，「就大台北地區來說，其實並不難挑到好貨。」

▼位於板橋區的金富帝寶，日前有雅房分租個案。（圖／記者姜國輝攝）

當然，來去「帝寶」住一晚，也有相對便宜的選項。汐止區汐萬路「雙璽帝寶」，出租電梯大樓的兩房物件，總坪數約23.3坪，月總租金1.3萬元，室內家具齊備，只需補上家電用品等，且無須額外繳納管理費，負擔較為輕鬆。另外，板橋區國慶路「金富帝寶」社區，屋齡不到10年，社區規劃完善，甚至有中庭花園、交誼廳等，日前有房東刊登分租雅房，單月9000元，坪數約8坪，目前則已下架。

▼板橋金富帝寶分租雅房。（圖／翻攝自591房屋交易網）