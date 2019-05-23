廣東6千萬豪宅「奇葩設計」似墓碑　網驚：買房送「墓地」

▲廣東6千萬豪宅「奇葩設計」似墓碑。（圖／翻攝自微博／愛踩盤的他爸）

大陸中心／綜合報導

近日廣東佛山一豪宅社區奇葩外觀驚呆網友。據曝光圖片顯示，別墅外觀設計竟與墓碑相似。據爆料，社區業主正在維權，大呼「交錢一下子，後悔一輩子」、「奇葩設計反人類」。

曝光的建物照片顯示，遠遠望去大樓屋頂有著數個像墓碑的水泥凸起物。據業主稱，這個建案設計圖和現在實物完全不同，可謂「買家秀和賣家秀的差別」。網友紛紛表示設計驚呆了，「買房送墓地」、「真是靈魂設計師」。

據網路爆料，這個建案位於廣東省佛山市禪西新城綠島湖，稱作「金茂綠島湖」，是大陸建設公司金茂集團在佛山開發的首個建案，預計2020年完工交屋。這個社區包括高樓層湖景房、別墅、商店街、飯店等，號稱將打造成為「科技創新新時代」下舒適生態有品質的住宅區。

▲屋主正聯合起來拉橫幅維權。（圖／翻攝自微博／愛踩盤的他爸）

據了解，2016年底首批別墅賣完，總價每套500萬元（約新台幣2282萬元）到1500萬元（約新台幣6846元）人民幣不等。

目前這個建案一部分已經建設完成，不過設計可謂嚇壞了屋主，別墅外觀竟與墓碑相似。「反人類設計」引發屋主集體不滿，想退房，目前正在積極維權。據曝光圖片顯示，許多屋主正聯合起來拉出「看房喜洋洋，收樓兩行淚」、「金茂坑蒙騙，奇葩設計反人類」、「交錢一下子，後悔一輩子」等等橫幅表達不滿。不過，目前建設公司方面還沒有回應。

▲網友驚呼，買房送墓地。（圖／翻攝自微博／愛踩盤的他爸）