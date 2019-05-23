北市高利潤？　8建商逆勢北漂推案

▲竹城。有樂町接待中心。（圖／翻攝自竹城有樂町臉書專頁）

詹宜軒／台北報導

高雄喊發大財，北部也不遑多讓，市調業者統計，今年總計8家北市以外建商「北漂」，推案區塊橫跨大同、北投、內湖、南港等區，預計總推案量達百億元。專家分析，今年上半年北市在地建商推案信心減弱，整體推案量縮，但外來建商推案卻有增無減，「對外來建商而言，台北房市擁有最高的房價水準、消費能力，誘因依然很大，預期進軍『北漂』建商還會更多。」

據《住展》雜誌統計，今年預估包括新北市的新濠建設、宏利發建設與勝輝機構，桃園的麗寶機構、昭揚建設、竹城建設，台中的希伯崙集團，以及高雄的隆大營建等8家外來建商，預備前進北市推案，總銷售逾百億元。其中，又以大同、北投及內湖區，最被看好，各有2家外來建商著墨。

大同區有麗寶機構的「麗盛水方」、隆大營建的重慶北路案；北投區有昭揚建設「昭揚天際」、宏利發建設「榮華一鹿」；內湖區則有希伯崙集團「伯特利」、竹城建設「竹城。有樂町」。

《住展》雜誌企研室經理何世昌表示，建商「北漂」推案的共通點之一，是區域建地通常稀有且昂貴，建商想找到一塊價位適合、地塊方整的土地，相對困難，「於是，都更或合建等方式，就成為外來建商至北市推案的好選擇。」例如「昭揚天際」、「麗盛水方」、「伯特利」等，都是都更案，而隆大的重慶北路案，則是合建案。

何世昌指出，雖然對部份北市在地建商來說，現在房價水準，使得賺頭有限，但對外來建商而言，台北房市還是擁有最高的房價水準、消費能力，誘因依然很大，預期進軍北市的建商，還會更多。