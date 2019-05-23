新店廢棄5年大樓太醒目　網友驚問「建商又跑路？」

▲央北重劃區旁大樓停建多年。（圖／記者黃靖惠攝）

記者黃靖惠／綜合報導

雙北最夯推案區之一央北重劃區，新建案、軌道議題以及IKEA開幕等話題，推波助瀾，吸引建商搶插旗，也讓該區地段水漲船高，近期有網友發現，附近一棟7層大樓興建到一半停工，且停擺多年，引發各方揣測是不是「建商沒錢落跑」停工？而當地居民卻解釋，「屋主自地自建啦，現在準備挪做他用。」

央北重劃區旁中央六街及二街交叉口，一棟7層大樓動工至今逾5年，大樓建築外觀看似已逼近完工階段，但可見外牆裸露、且門口水泥結構未多加修飾，且磁磚、木材、施工版模散落門前，地上還有積水，明顯停工多時，被網友拍照PO網詢問「怎麼了？」。

網友紛紛表示，「房價跌蓋完賠更多！」、「建商沒錢了？」、「水泥這樣外露對房子不好吧」、「應該是有糾紛 蓋不下去了」、「地主有錢自己慢慢弄!」、「聽說是私人的，但是不知道為甚麼蓋快好了，卻沒繼續……我也想知道?」

▼央北重劃區旁大樓停建多年。（圖／記者黃靖惠攝）



記者今天（23日）實地走訪現場，詢問周邊住戶得知，原先將完工大樓停建多年，屋主自地自建，當初設計讓整個家族使用，所以整棟只有一座內用電梯及一間廚房，並不打算出售或是出租給別人，不過目前居住在他處。

當地里長王志翔則透露，中央新村住民以外省族群較多，早期由政府出資興建給房屋給立委、監察委員、國大代表居住，經過多年時間部分原地重建、或者賣給建商重建。

他表示，該棟從興建至今已經超過5年時間，屋主是建築設計師，自己出資自建打算自用，不過前幾年打算挪作他用因而停工，至於後續處置並不清楚。

台灣房屋智庫分析師陳炳辰說明，央北周邊新案多，加上捷運環狀線及IKEA開幕影響，周邊住宅市場交易熱，平均單價落在45萬元區間，以該棟建築來說屋主就算是自主也有利自身增值。

▼央北重劃區旁大樓停建多年。（圖／記者黃靖惠攝）

