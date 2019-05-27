港人定居台灣量增　大咖出價10億買高雄店面

▲港人移居台灣的量體增加，鎖定建物除小2房、也包括豪宅、店面。（圖／翻攝自Goole Maps）

詹宜軒／台北報導

別再說台灣是鬼島！根據《東方日報》報導，港人移居台灣量體，已經連3年達到破千人次，而今年第1季，共有297名港人獲准在台定居，較去年同期成長44%。據了解，港人之所以青睞台灣，除申請時間較短，文化、語言以至距離均與香港較接近，另外，房價僅是香港的3分之1，也是原因之一。對此，有業者坦承港人在台置產動作頻頻，近期更有開發商出價10意欲買12戶店面，後因價格談不攏而作罷。

《東方日報》報導指出，根據台灣內政部移民署的統計資料，今年1~3月，共有297名香港居民獲得定居許可，較去年同期成長44%。而港人定居台灣的量體，自2016年達到近16年高峰以來，已連續3年超過千人。移民顧問分析，「台灣定居申請流程時間相對較短，加上文化、語言、生活指數，以至與香港的距離，都很相近，因此吸引港人前往。另外，房價只需香港3分之1價錢，且創業機會相對較多，也是主因。」

對此，網友在PTT《Home Sale》版中熱議，針對港人來台量體表示，「比率太低」、「人數多兩個零在說」、「一季沒來台一萬人以上，整個無感」。另外也有網友指出「用香港薪水、買台灣房子，你就知道台灣人所得輸慘慘。」「我今年1間透天才賣給香港人」

住商不動產企研室經理徐佳馨說，根據內政部統計，不含港澳居民，今年1~3月，外國人在台取得建物是227棟，「若來台定居港人，都有購置房產，其量體即高過其他移民，也算是房地產市場中不可小覷的族群。」

京城建設協理周敬恆表示，近幾年港人在台置產的比例，的確有攀升的趨勢，「其鎖定標的，小自總價600萬的2房產品，大至總價億元的豪宅、店面。」如豪宅案「京城」，便有香港家具商，斥資近6億元、買進該豪宅4戶店面。另外，還有香港開發商，試圖以總價10億元，買下美術館特區一帶的新成屋「美術皇居」12戶店面，但最終價格並未談攏。