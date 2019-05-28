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身價如洗三溫暖　50年老屋單價從9字頭跌至6字頭

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▲▼都更,危老,重建,最小都更案。（圖／記者陳韋帆攝）

▲危老條例進行順暢，提高老屋身價。（圖／記者陳韋帆攝）

詹宜軒／台北報導

「家有一老、如有一寶」，而房子越老、竟也形成價格越高的「珍寶」。根據房仲業者統計，台北市屋齡30年以上老屋，以屋齡50年以上房屋，價格最高，均價每坪達到6字頭，2016~2017年甚至上看9字頭。而隨著危老條例加速進行，屋齡30年以上的物件，整體房價較2016年，每坪均價，也看漲約1萬元。

住商機構企劃研究室依據內政部實價登錄資料，統計2016年至今的老屋房價，發現50年以上老屋，價格波動最大，從2016年平均每坪98.5萬元、至今約剩下每坪61.5萬元，雖說波動大，但也是屋齡30年以上老屋中，身價最高者。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，50年以上的老屋會出現如此高單價，主要是可做店面的1樓交易，拉高均價，且50年以上房屋，大多是2層樓、最高不超過3層樓的建築物，「每戶的土地持份較大，若以商業考量有其發展性。另外，屋齡50年以上的房屋，交易量較少，平均房價容易受部分交易價格影響。所以出現從9字頭、降為6字頭的現象。」

而在老屋物件中，屋齡在30~40年的房價，表現最爭氣，對比2016年，平均每坪多1萬元。郎美囡補充，台北市屋齡30年以上老屋，占約7成，因為便宜、坪數實在，故本來就是交易大宗，預料明年5月，危老重建額外10%獎勵落日前，將帶動買氣。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨提醒，危老重建必須取得100％土地及建築物所有權人同意，跟都更一樣會遇到產權整合的問題，「不過危老重建沒有最小基地面積限制，很適合小規模的重建，故產權單純的房屋相對有利。若是產權複雜的房屋，想要伺機投資的民眾，最好還是審慎評估。」

▼北市30年以上老屋價格表。（表／住商機構提供）

▲▼北市30年以上老屋價格表。（表／住商機構提供）

關鍵字：老屋房價台北市屋齡住商大家

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