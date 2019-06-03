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未來房子和現金「那個更值錢」？　房產達人給答案

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▲房子（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 房子的數量並不能成為財富的象徵，品質才是勝敗關鍵。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

●胡偉良／品嘉建設關係企業創辦人，著有《胡偉良的房產世界》。

如今只要能在大城市裡紮下根的人，基本上都是有房的人了，誰都可以說自己是坐擁千萬資產的「富豪」，只不過，大部分人的全部財產就是唯一的房子，無法立即變現罷了。以前，人們覺得房產多的一定是有錢人，但今非昔比，人們對於財富的觀念正在轉變，因此「房子多好不好」的問題答案就不止是唯一了。

房子作為一種可以交易的大額商品，還兼備「保值」的功能，人們很容易把「錢」和「房」一起拿來作比較。尤其是近兩年房價一直不太穩定，讓人不禁產生一個疑問，那就是未來住房的價格會不會降很多？房多的人糾結要不要賣，沒房的人糾結要不要買？這個問題無論給出什麼樣的答案，都無法全面針對所有的人，每個人因為所處環境不同，所以會有不同的答案。

問題總結就是：未來房子和錢那個更值錢？

要想清楚這個問題，首先要對自己所居住的城市有一個正確的認識。城市的經濟發展水準、城市化建設水準、物價與消費水準、人口流入的數量等。人口流入數量大的城市，購房和租房的需求自然就會更高，房子也相對更保值。其次就是要對房屋所處的地段進行考量，比如說要是郊區的房子，那麽寧可選擇保留錢，如果是市中心的房子，那可能選擇房子會比較好。

當下，房子的數量並不能成為財富的象徵，品質才是勝敗關鍵，而優中選優的做法才是聰明靠譜的做法。因為台灣目前的房地產相關稅制已斬斷了房地屋未來做金融商品的命脈，明確了未來房子的居住屬性，所以房子大幅度攀升的可能性已經不大了，而對於此前房價虛高的城市則可能會面臨回歸正常價格的情況，尤其地段不好的房子更將首當其衝，率先落馬。因此對於剛需購房者來說，寧可持幣等待，伺機而動。

有人可能會認為，有地方住就可以了，又不炒房，買在那裡不是一樣？但房子這種東西生不帶來，死不帶去，未來還是有可能留给下一代來繼承，也有可能因為家中人口或工作上的改變而需更換居住環境或換屋，到那時候再變賣換新的話就要蒙受很大的損失，需要追加的錢也不一定能夠負擔得起呢。

而對於房多的賣房者而言，地段不好或城市人口稀疏的房子，未來可能不僅不好賣，也不易出租，不如換個市中心的房子，出租收益也會多一些。或者套現留錢，把錢投資在其他方面，或許反而能夠賺得更多。反之，如果執迷不悟仍以炒房為考量，房子可能成為你後半輩子的累贅，一輩子就守著幾套房子過日子？房多負擔重，只能給自己徒增煩惱。

總之，人口和地段是影響房價的關鍵性因素，在都會區有一套房子自住就夠了，最多留一間出租。不要讓房子成為唯一的理財手段，如今錢生錢的方式還有很多，所以，不要留下太多房子，也不要指望現金能更值錢。如果擔心通貨膨脹，又有太多的房子，那就留下當中最好的一間，把多出來的賣掉去投資其他領域。

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