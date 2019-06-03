沒賺錢的房子等於負債！　她提3點「台北不值得買房」原因

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台北市居高不下的房價已成為常態，讓不少想買房的年輕人為之卻步。Youtuber「Nancy」先前拍攝影片，探討到底租屋和買房哪個好？她認為台北的房價過高，租金還比房貸便宜，在能力有限的情況下，租屋會比買房還要容易一些。

▲Nancy認為台北房價高，租金相對較低，租屋會是個好選擇。（圖／翻攝自YouTube／Ksnancy）



Nancy在影片中提到，她之所以會覺得台北的房子不值得買，原因是「房價和租金比例不對等」，如果買房子是為了投資，就必須考量到投資報酬率，也就是租金的收益與升值空間，然而現今台北市的房價飆高，租金相對偏低，如果買下後再以市場行情價出租，那麼回收的租金根本連房貸都不夠付。

她也提到，本身有在海外投資房地產，國外的租金是足以補貼房貸，甚至還會有賺錢，但她在台北買的房子是用來自己住，除了頭期款以外每個月仍要繳房貸，所以她強調一個觀念，以投資的角度來說，「有賺錢的房子才是資產，沒賺錢的房子等於負債。」

▲台灣的租金和房價比起來相對便宜。（示意圖／記者張一中攝）



此外，「確認買房目的」很重要，因為投資和自住需要考量的層面完全不一樣，但這兩者都要秉持著「不要當屋奴」的前提，審慎衡量自身能力，別為了買房子而影響到原本的生活品質，最好是「每月房貸不超過家庭收入的3分之1」。

她最後提到，要記得「買可以租的，租可以住的」，意思就是要買可以幫自己賺錢的房子，或是租一間住起來很舒服的房屋，如果真的有要買房，也要挑符合自己需求且負擔得起的再下手。