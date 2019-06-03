3~4月卯起來買？　5月買賣移轉竟再創5年新高

▲六都5月買賣移轉棟數再創近5年新高。（圖／記者張瑞傑攝）

詹宜軒／台北報導

跌破眼鏡！5月六都買賣移轉棟數，再創近5年最優表現，根據六都地政局公布的資訊總計，5月買賣移轉棟數共計近2.2萬棟，較去年同期成長8%。其中，以高雄市年增16%，帶頭衝力道最猛烈。其中，新北市仍居六都交易量最大城市，5月交易5598棟，較上月成長17%、年增則有3%。

六都地政局今日全數公布5月買賣移轉棟數量體，總計為21982棟，較上月成長15%，年增8%，同時連2月達到近5年同期最大量。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，連續2個月的移轉棟數，皆創下近5年來新高，「說明3、4月的房市表現，是近5年同期買氣最旺的時刻，主要還是房價止跌後，趨於穩定，加上遞延買盤回流，帶動交易量回升。」

其中，交易量最大的還是新北市，5月買賣移轉棟數共計5598棟。曾敬德指出，新北市中，以中和區、新店區及淡水區，買賣移轉棟數量體增加最多，除受中古屋市場景氣回溫影響外，中和區亦因「遠東世紀廣場」周邊建案，有新成屋移轉，帶動5月移轉量增。

而台北市5月買賣移轉棟數2734棟，月增22%、年增4%，表現不落人後。台灣房屋智庫發言人張旭嵐指出，台北市包括內湖、大安等區，5月買賣移轉棟數分別月增61.6%和57.4%，除內湖「文湖寶翠」、「友座君綻」、「遠雄峰邑」，和大安「大安錦町」交屋潮因素，中古屋市場也交易熱絡，顯示房價築底態勢明顯，購屋者趁低點搶佔台北市門牌。