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牆壁就是畫布！磁性拼貼＋可洗式畫筆　家裡每天變裝換上好心情

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磁性牆。（圖／部落客提供，請勿翻攝）

▲只要利用磁性牆＋可洗式畫筆，家中牆面就可每天隨心情更換主題。（圖／部落客授權使用，請勿翻攝以免侵權）

記者廖明慧／綜合報導

家中有寶寶的爸媽都知道，小朋友超愛隨手塗鴉，他們不只畫在紙上，其實整個家裡都是他們發會創意的大畫布，餐桌、牆壁、地板常留下成長記憶。與齊限制孩子的行為，不如提供創作空間讓小孩發揮創意，更棒的是還可與孩子一起參與，培養美感、增進情感交流。客廳、房間牆面就是很好的創作基地，只要利用磁性牆＋可洗式畫筆，便可每天隨心情更換主題，今天是哥哥的機器人和交通工具，明天是妹妹的公主與城堡，後天想留白創造北歐時尚，居家風格隨時想換就換，隨心所欲不留痕跡。

磁性牆。（圖／部落客提供，請勿翻攝）

磁性牆材料很簡單，大部分都是使用白板貼，目前市面上白板貼寬度是60cm，若牆面很大責需要用兩塊以上拼合起來，缺點是會有接縫。為了讓牆面更美觀，另一個方式是底層採用鐵紙，表面覆蓋波音軟片來解決，因為波音軟片的寬度有120cm，剛剛好適合作塗鴉牆。

磁性牆。（圖／部落客提供，請勿翻攝）

▲▼黑色的是鐵紙，白色的是波音軟片。

磁性牆。（圖／部落客提供，請勿翻攝）

鐵紙最大的寬度是60cm，想要撕下來不留痕跡可用3M無痕膠條，若希望是可以跟牆壁緊密結合且不打算撕下來的話，可直接用雙面膠黏。安裝方式很簡單，首先先裁切好鐵紙，接著於鐵紙上貼白色的波音軟片。波音軟片就像是一大片貼紙一樣，是有背膠的，黏貼技巧是波音軟片邊撕邊貼，記得要拿長一點的東西來壓。貼完表面或多或少小氣泡，可以稍微用針讓空氣跑出來。（注意波音軟片一定要比鐵紙大，最後多出來的地方裁掉就好了。）

磁性牆。（圖／部落客提供，請勿翻攝）

▲牆壁底色可以是整面白色。 

磁性牆。（圖／部落客提供，請勿翻攝）

▲應用在有色牆面上更有意想不到的設計感喔！上圖是「冰河」主題的白色波音軟片搭配淡橘色牆面。

磁性牆。（圖／部落客提供，請勿翻攝）

▲磁性泡棉有各種幾何形狀，小朋友可以自己發揮他們的創意，隨便怎麼拼都可以。

磁性牆。（圖／部落客提供，請勿翻攝）

▲更好玩是可以結合塗鴉，例如GIOTTO可洗式寶寶彩色筆，用濕布擦拭即可。

色彩對於孩子的發展有一定的影響力，孩童時期接觸到的顏色越多元，認知發展也就越靈活，這也是為何專業設計的嬰幼兒用品總是色彩豐富，小孩房的佈置也走活潑亮麗的風格。然而從小到大，每個人的創作空間都被侷限在「畫紙」或「電腦」上，在受侷限的框架內使用各種工具創作。不妨用「牆面」來喚醒與生俱來的創意吧！而且還可與孩子一起跳脫框架，來場自由的拼貼親子創作。

磁性牆。（圖／部落客提供，請勿翻攝）

▲磁性牆與形狀泡綿讓家中佈置更童趣了！

【變裝材料】
◎ 鐵紙: 60X174公分，約250元
◎ 波音軟片: 120X180(6尺) ，特力屋約1尺30元
◎ Giotto彩色筆，約400元  
◎ 形狀泡棉，約4片300元

關鍵字：居家佈置童趣兒童房牆面裝潢

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