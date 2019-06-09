陸一線城市生存壓力大！　北上深「9成收入」用來付房租　

▲深圳3月租金漲幅全大陸最高。（圖／記者戴瑞瑤攝）

大陸中心／綜合報導

一線城市的薪資在大陸排名前列，但扣除高房租後，真正的可支配收入寥寥無幾。據統計，在一線城市若想一個人整租一居室，房租佔收入6成以上，北上深更是高達9成以上，即使是選擇合租，租房成本也達到收入30%以上。此外，部分二線城市也是壓力不小，杭州、大連、重慶、哈爾濱紛紛擠進租房壓力榜前十。

房租收入比反映在一個城市的生存壓力。諸葛找房數據研究中心近日發布報告顯示，北京、深圳、三亞、上海4個城市整租的租金收入比遠高於其他城市，高達90%以上，而三亞、廈門這類的旅遊城市，合租的租金收入比相對更高。

▲50城市的租金收入比。（圖／諸葛找房數據中心）

部分二線城市也是壓力不小，杭州、大連、重慶、哈爾濱紛紛擠進租房壓力榜前10，近兩年在人才爭奪中優勝的成都、西安緊隨其後。同樣推出人才政策的無錫、常州，因其經濟發展強勁，租金收入比顯得很平易近人，整租一居室不到35%，合租的租金收入比僅為15%。

房租收入比還與收入高低有關。從租金收入比最高的10個城市來看，一線城市的高收入在高房租面前優勢較低，房租、收入雙高，減去房租後的可支配收入並不多。從一居室租金的絕對值水準看，3000元（人民幣，下同，約新台幣1.36萬元）是租金水準的分界線，月租金在3000元以上的城市全部在房租收入比前10中，租房壓力較大。

數據顯示，在減去房租後可支配收入的榜單中，經濟發達的長三角經濟圈城市包攬前五，珠三角地區的中山、佛山、東莞租房壓力也較小。