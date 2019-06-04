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5房住7人！合室當雅房「14000元徵交心室友」　內行拋4哉問…網傻：當盤子？

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▲▼5房住7人！合室當雅房「14000元徵交心室友」　內行拋4哉問…網傻：把人當盤子？（圖／翻攝台北租屋、出租專屬社團）

▲網友不解，合室竟可當成雅房出租？（圖／翻攝臉書台北租屋、出租專屬社團，下同）

網搜小組／綜合報導

在異鄉求學、打拼，不少人會找室友一起同住，除了可省租金也可排解寂寞！近日台北一名女網友在租屋社團表示，想以雅房一個月14000元徵室友，雖然地點處精華地區、交通四通八達，然而整個招租文卻像個聚會文案，屋況簡介與房內照片也不夠詳細，引發網友質疑「把人當盤子在坑？」

「在這裏，我們想要找的不僅僅是室友而已，而是能夠一起經營生活的人！」一名女網友在臉書《台北租屋、出租專屬社團》徵室友，地點位在台北東門站附近，是一棟高級電梯大樓，房子約60坪大，5間房有2間衛浴設備，可容下7人同住，每人月租金14000元不含電費，最快7月就可入住。

有別以往一般簡潔扼要的租屋文，原PO卻洋洋灑灑寫了4千字，盼望室友們能一起經營生活，可透過烘焙、畫畫、音樂等嗜好，定期在家中舉辦活動，她也附上三五好友聚會的照片，可見每人都沉浸在歡樂氣氛中。

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▲▼5房住7人！合室當雅房「14000元徵交心室友」　內行拋4哉問…網傻：把人當盤子？（圖／翻攝台北租屋、出租專屬社團）

然而13張照片中，有9張都是人物照，僅有4張才清楚看見屋裡實況，落落長的徵室友文PO出後，讓不少網友看傻眼，紛紛直呼「真的母湯，一萬四這啥鬼」、「會包裝會行銷真的好重要」、「這樣的共生就是：直接找人來幫付房租啊」、「包裝的很好，這些都是其次。我只想先知道60坪總價租多少，我租的坪數有幾坪，剩下的都是後面才需要考量的」、「把人當盤子在坑？」、「合室一萬四真的有誇張，沒什麼隱私感…也算雅房」。

也有專業網友拋出問題，「我替廣大網友以房仲的角度幫忙問這些問題，如果樓主回答得出來，有興趣的可以考慮再去看看，１.簽約是跟大房東簽約還是室友(二房東)簽約？２.與大房東簽約的話就非共生，而是單雅房出租３.與二房東簽約的話，大房東是否同意？那又是否能申報租賃支出？是否可以公證申請租賃補貼？４.承租為和室雅房，隔音較差，若居住隱私遭侵犯，是否可無條件解除契約並全數歸還押金不得任何理由扣押？」

▲▼5房住7人！合室當雅房「14000元徵交心室友」　內行拋4哉問…網傻：把人當盤子？（圖／翻攝台北租屋、出租專屬社團）

對此，一名自稱是原PO室友的網友回應，「單看租金確實偏高，不過以地段，客廳廚房等等裝潢跟設備齊全度來說，並不會輸給巷弄內的老舊公寓，更何況還有24小時門禁保全，出入很安全，來看過就知道，總之去年搬進去後到現在覺得還不錯，室友們彼此感情也都很好也沒什麼問題，但我們都不是房東，都希望可以找到一起住家庭式分擔租金一起生活的室友，價格上有所考量的話也沒有關係」。　

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關鍵字：雅房東門室友合室盤子

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