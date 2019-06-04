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8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

ETtoday房產雲

▲▼靈異。

▲原PO上網查詢，發現透天是凶宅！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）
 

網搜小組／綜合報導

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

一名女網友擔任紋繡師，她透露，2016年12月朋友要搬家，因緣際會下找到一棟豪宅透天，租金只要8000元，友人開心邀原PO去看屋況，怎料到了隔天，房東卻堅持不給地址，「只約在附近的商店，（房東）說要帶我們去，怕我們找不到路。」

由於友人晚上9點45分才下班，原PO主動協助聯絡房東，希望可直接提供租屋地址，然而對方堅持不肯，她盧了老半天後，「房東只好勉為其的給了我地址：高雄市XX區瑞X街xx號」。豈料掛上電話後，玄奇的事發生了，原PO說，當時還在服務最後一位客人，前方是一面鏡子用窗簾遮起來，正在按摩眼睛時，她不經意往前方看了一下，「眼前就像看電視一般…出現一棟豪華的房子，然後場景出現一個女生躺在浴缸，臉的左邊爛掉、身上全是血。」

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▲▼浴缸。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO驚呼，看到女子躺在浴缸裡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

有特殊體質的原PO狂冒冷汗，直覺便宜透天不單純，她趕緊上凶宅網查詢，果真房子出過事，嚇得打給友人直呼「不用去看了」，懷抱豪宅夢的友人不肯相信，直到自己查地址後，才不心死放棄。原PO說，事後肉搜房東身分也破有爭議，曾跟房客起衝突被PO上網。

不可思議的親身經歷，讓原PO直言，「原本有點排斥自己的體質，但偶爾也能保護我，後來想想也是不錯啦！」而該故事也掀起《靈異公社》網友討論，「租房子或買房子，真的要問清楚點」、「房東更可怕」、「好神奇」、「如果能保護自己，也是很好滴」、「這間出租很有名」、「可怕…」。

▲▼8千豪宅凶宅。（圖／翻攝靈異公社）

▲租屋睜大眼，小心太便宜有問題。（圖／翻攝靈異公社）

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關鍵字：靈異公社浴缸豪宅透天租金

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