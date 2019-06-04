佛房東來也！「門把掛2顆肉粽」飄人情味　網激推…過年給紅包

▲房東送肉粽，讓原PO暖進心坎裡！（示意圖／記者孫若蜜攝）

網搜小組／綜合報導

本周五（7）日就是端午節，但不少民眾仍須上班，無法回家團圓吃粽！一名網友透露，昨（3）日回到家準備開門鎖時，發現掛有一個塑膠袋，原來是房東特地準備的肉粽，濃濃人情味隨著粽香噴發，讓身處異鄉的原PO備感溫馨。

一名網友在《PTT》分享天使房東暖舉，昨日回到租屋處，發現門把處掛著一個塑膠袋，他定睛一看，居然裡面裝著2顆粽子，讓他感動得眼眶泛紅，不久後，房東暖心傳來訊息「端午節請大家吃粽子」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲房東送肉粽，讓原PO暖進心坎裡！（圖／翻攝PTT）

原PO受寵若驚表示，「嗚嗚嗚，房東這樣是不是很溫馨，大家也有嗎？」暖文掀起大批網友讚爆「我房東過年還會塞100元紅包」、「我房東上上禮拜就送惹」、「南部房東真的熱情，以前唸書還有元宵節煮湯圓給你」、「以前大學房東送過月餅肉粽禮」、「大學時有個房東會送水果跟肉粽，滿懷感恩的心吃下去」、「以前唸書時，颱風天房東在大家門口掛泡麵飲料」。

不少網友則想歪「房東怕你太邊緣、想不開，讓他房子變凶宅」、「彰化地區的話，繩子要買粗一點」、「注意一下有沒有鄰居消失了」、「確定沒加料嗎」、「別人的房東都不會讓我失望」、「快退回去，小心被送肉粽」、「怕你去檢舉他沒報稅」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！