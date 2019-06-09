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台中商業大樓完工23年「從未開幕」！他手刀搶金店面賠千萬嘆：第一個受傷

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▲▼台中火車站旁商業大樓完工23年，卻從未開幕過，買家投資千萬血本無歸。（圖／東森新聞）

▲台中火車站旁商業大樓完工23年，卻從未開幕過，買家投資千萬血本無歸。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／台中報導

砸下近千萬卻換來廢紙一張！位在台中火車站旁的一處商業大樓，23年前就已經完工並開始販售店面攤位，但蓋好至今卻一天都沒開幕過；住在鄰近經營機車行的張老闆當時看好周遭未來發展，商業大樓蓋好後第一個買下位於門口的黃金店面，豈料現在卻成了廢墟，千萬現金血本無歸。

台中火車站旁這棟干城第一廣場商業大樓地上9層、地下3層，23年前完工後規劃594格攤位販售，一坪要價200萬元；受害的張老闆說，自己就住在附近，當時商業大樓完工，周遭商機蓬勃，看好未來發展性，因此衝第一個前去登記，還砸了近千萬元買下大樓內位於門口旁第一格的「黃金店面」，但是他怎麼也料不到，這處商業大樓這23年來卻從未開幕過，隨著時間推移，當初嶄新的商場如今卻外牆斑駁，內部也空蕩蕩一片，儼然成了廢墟一座。

▲▼台中火車站旁商業大樓完工23年，卻從未開幕過，買家投資千萬血本無歸。（圖／東森新聞）

▲第一個受害的買主張老闆感嘆，「（店位）還能看得到，就加減看啊！」（圖／東森新聞）

▲▼台中火車站旁商業大樓完工23年，卻從未開幕過，買家投資千萬血本無歸。（圖／東森新聞）

▲當初砸下千萬換來的產權，現在宛若是廢紙一張。（圖／東森新聞）

「第一個去買的，也是第一個受傷的！」張老闆說，他怎麼也料不到砸下重金後，現在產權卻宛若是廢紙一張，只能無奈苦笑，「還看的到它（店位）就加減看啊！錢拿去買東西就卡在那邊了，我們又不是說賭博輸了、還是把錢拿去亂花，我們沒有啊，還是有一塊東西在那裡，也不會說太煩惱啦，只能想開一點就是這樣。」

當初這棟商業大樓由彰化一家建設公司開發，完工後不少買家捧著現金前來投資，規劃的594個攤位搶購一空，賺入21億元，不料事後公司內部財務出現狀況，就連室內裝修都還來不及完成就捲款跑路，留下500多名受害的買主，事隔多年仍未解決。

▲▼台中火車站旁商業大樓完工23年，卻從未開幕過，買家投資千萬血本無歸。（圖／東森新聞）

▲建商完工後因財務危機，捲款21億元跑路，留下500多名受害買家。（圖／東森新聞）

張老闆說，有人前來向他打探，表示願意「加減收購攤位」，但原價1坪200萬元，對方卻只出價一兩成，「那我們就不想賣啊，少說也要四成、五成看有沒有辦法賣掉！」

面對攤位價格慘跌，當初的投資的買主也分成2派，一派選擇由資產管理公司處理，將產權轉移成股票；而另一派則成立自救會，在等有意願的買主出現，不願就這樣認賠脫手，不論怎麼說，手上都還有張產權在，希望至少能拿回一半本金。但眾多買主意見紛歧，這棟廢墟商業大樓到底還要擺多久，恐怕還得等上好一段時間。

▲▼台中火車站旁商業大樓完工23年，卻從未開幕過，買家投資千萬血本無歸。（圖／東森新聞）

▲大樓外牆斑駁，內部也一片空蕩，究竟還要擺放多久，恐怕還要再等上一段時間。（圖／東森新聞）

關鍵字：台中火車站商業大樓房產雲金店面第一廣場

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