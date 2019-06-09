等房市崩盤！他忍不住出手...5年後還3分之1房貸　網推：好物件人人搶著要

▲對於坊間房價下跌的傳聞，有網友認為有好物件，能力許可就該出手。（示意圖／記者葉佳華攝）

記者郭家榮／綜合報導

近年來屢有房價下跌、政府機關準備「打房」的消息，有網友分享他在6年前就有聽說房價崩盤的說法，許多人都在網路上討論什麼時候該出手，後來他衡量後在一年後買房，至今房價依然波動不大，而他當時買的房子已經繳掉3分之1的房貸了。其他網友也回應，市區透天這樣的好物件，有錢的話，大家都會搶著要。

一位住在高雄的網友在Mobile01發文表示，6年前還瀰漫著房屋崩盤的說法，他本來也想要看著「接刀子撿便宜」，但是過了一年房價也沒有變多少，最多議價空間一坪少1、2萬，後來他在衡量經濟可以支撐現況下出手，至今5年過去，房價不僅一直撐著，更有往上微幅翻漲的趨勢，而當初買的房子也已經創造出很大利潤，並繳掉3分之1的房貸，他認為房屋是食衣住行的一部份，滷肉飯不跌、電影票不跌、珍珠奶茶不跌，不理解房子怎麼會跌。

有網友認為，現在會跌，很多都是前幾年炒上去的，例如林口、青埔，但如果是原本在大都市裡的房子，因為機能好，頂多持平，很難跌價。此外，也有網友引用六都買賣移轉棟數資料來佐證，今年六都5月的買賣移轉棟數為2.2萬棟，年增8%，創下近五年以來的同期新高，其中高雄5月移轉棟數年增16%居六都之冠，主因還是房價止跌後趨於穩定，而打房只有針對不良物件有效，一些市區透天好物件，有錢的話，大家都會搶著要。

▲許多人會買房出租作為投資，不過未來也可能面臨少子化、市場競爭問題。（圖／CFP）

不過，也有另一派網友認為，很多有錢人都到東南亞投資房地產了，而受到少子化的影響，10年後租屋市場重要族群的大學生將銳減，屆時市場競爭會更激烈，撐的住的降價搶客，撐不住的賣掉，會連帶影響到購屋市場。

雙北老屋重現協會理事長胡偉良認為，台灣不缺房子，但有些地方如台北市，人多地小導致供不應求，房價就會被墊高，但房價要再上漲也不容易，因為受限地區的經濟水準、產業發展階段和居民收入，但也不會短時間暴跌，這樣會導致銀行破產、金融危機，合理的推論將會緩慢下降。

許多人會以買房再出租的方式來投資，胡偉良表示，為了抑制高漲的租金指數，政府祭出多項展租賃市場政策，無論是包租代管、租金補貼或稅賦上，都給予充分支持，而租金能夠反映都市住房供需、工資水準和消費能力的均衡，而城市平均薪資短期不會大幅度波動，因此租金也很難大幅度攀升。