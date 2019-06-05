台灣首座豪宅「完工16年0過戶」！600億食品家族爭產　一度淪法拍

▲仁愛路二段「頤和園」(中)外觀。（圖／翻攝Google map）

記者葉國吏／綜合報導

台灣早期軍用「營養口糧」生產大廠掬水軒食品公司，全盛時期資產將近600億台幣。不過後來家族爆發爭產風波，其中又以台北市仁愛路上、台灣首座豪宅的「致和園」最受注目。產權官司糾纏20多年，如今更傳出有多名立委涉入。

根據《周刊王》報導，掬水軒家族土地糾紛不斷，傳出中部2立委介入，頻頻向金融主管機關施壓，主張安泰銀行核貸過程合法，希望未這起風波定調。

掬水軒現任董事長張楷御指出，致和園中有9筆土地沒有完成產權移轉，且擔保品處於訴訟註記狀態，但安泰銀行竟然相繼同意放貸9億台幣，不符合交易常規，懷疑涉及洗錢。

▲掬水軒舊工廠外觀。（圖／翻攝Google map）

對此安泰銀行代理發言人表示，銀行核貸都有債權保全措施，會依照一定程序審核，強調一切合法。

台北市仁愛路二段上的「致和園」，當年是掬水軒跟建商合作建造，預售時每坪要價百萬，堪稱是全台第一座豪宅。整座建築土地面積近500坪，其中有9筆地目、共330多坪登記在掬水軒家族二代董事長柯德勝名下。

不過因受掬水軒柯家爭產風波影響，致和園在2003年完工後，一直無法出售過戶，還一度遭到法院拍賣。