ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台灣首座豪宅「完工16年0過戶」！600億食品家族爭產　一度淪法拍

ETtoday房產雲

▲▼頤和園外觀。（圖／翻攝Google map）

▲仁愛路二段「頤和園」(中)外觀。（圖／翻攝Google map）

記者葉國吏／綜合報導

台灣早期軍用「營養口糧」生產大廠掬水軒食品公司，全盛時期資產將近600億台幣。不過後來家族爆發爭產風波，其中又以台北市仁愛路上、台灣首座豪宅的「致和園」最受注目。產權官司糾纏20多年，如今更傳出有多名立委涉入。

根據《周刊王》報導，掬水軒家族土地糾紛不斷，傳出中部2立委介入，頻頻向金融主管機關施壓，主張安泰銀行核貸過程合法，希望未這起風波定調。

掬水軒現任董事長張楷御指出，致和園中有9筆土地沒有完成產權移轉，且擔保品處於訴訟註記狀態，但安泰銀行竟然相繼同意放貸9億台幣，不符合交易常規，懷疑涉及洗錢。

▲▼頤和園外觀。（圖／翻攝Google map）

▲掬水軒舊工廠外觀。（圖／翻攝Google map）

對此安泰銀行代理發言人表示，銀行核貸都有債權保全措施，會依照一定程序審核，強調一切合法。

台北市仁愛路二段上的「致和園」，當年是掬水軒跟建商合作建造，預售時每坪要價百萬，堪稱是全台第一座豪宅。整座建築土地面積近500坪，其中有9筆地目、共330多坪登記在掬水軒家族二代董事長柯德勝名下。

不過因受掬水軒柯家爭產風波影響，致和園在2003年完工後，一直無法出售過戶，還一度遭到法院拍賣。

關鍵字：致和園掬水軒

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

20小時前

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

21小時前

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

22小時前

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

23小時前

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

23小時前

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

23小時前

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

影／打拚10年換來31年海砂屋！水泥一掰就碎…蘆洲水電工哭了：不敢讓孩子知道

10多年來的努力全化成灰！新北市一名王先生控訴，夫妻倆為了3個孩子打拼多年，好不容易存到200萬頭期款，買下位於蘆洲的31年中古屋，怎料交屋後才發現房子竟然是「海砂屋」，天花板上的水泥宛若是餅乾一樣，伸手輕輕一剝就能整塊掰下，不知道該如何是好；說到激動處，王先生還忍不住泛淚，「我想要的只是一個安全、可以遮風避雨的家！」

6月4日 00:47

讀者迴響

熱門新聞

公務員夫妻租屋18年　沒買房全..

MLD進駐微風南山失利？3餐廳..

台北工作領10萬　1萬租房都是..

買到海砂屋　水電工淚：不敢讓孩..

雅房1萬4元徵室友　網：當盤子..

大樓驚現神秘白框　網狂起雞！

600億家族爭產　台灣首豪宅完..

雷擊民宅屋頂下磚塊雨！　轎車玻..

8千元豪宅…鏡驚現爛臉女躺浴缸

新建案「37坪4房」怎麼隔？　..

ETtoday房產雲

最新新聞更多

網紅黃小玫新作暖唱「真不愧是你..

台商愛「碧波白」萬噸鋼骨景觀宅

突破首購檔次！根津苑師法負建築

年租685萬元逼走韓系快時尚　..

小編沒收功就發話　建案臉書專頁..

600億家族爭產　台灣首豪宅完..

「最醜星巴克」房東超敢開　36..

10萬人裡藏57名超級富豪　北..

不是只賣房　房仲深入山區助原住..

前4月商用不動產交易近1200..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366