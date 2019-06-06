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狂看300間房！幸運男曝「買房6攻略」：別擔心買高點　網吵翻天

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▲買房（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO說，別擔心買到的是高點，「因為你根本沒辦法預測下一步是怎樣」！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

買房憑感覺走？一名男網友喜愛看屋，至今已看了300間新成屋，本身也賣過自住屋，爽賺4成房價，他以過來人經驗，分享6項買房攻略，讓不少網友看傻了，紛紛直呼「我第一次看到有人講觀念是說憑感覺就對了」，掀起論戰。

一名男網友在《PTT》表示，2009年結婚成家，買了一間預售屋，直到2015年趁一波高點出售，從中獲利4成，儘管口袋麥可麥可進帳，但原PO不想當無殼族，只好再買一間房居住，「我賣的不錯，但是買的時候也是不便宜，最後這樣算一算大概就是賺到2間裝潢錢。」

原PO閱「房」無數，至今已看過300間房子，如今也頗有心得，大方分享「買房攻略」，6點如下：

1.你不用過於保守，每個人都在講1/3年收入等等，如果你按照大眾的方式，其實買不到好房子，這股市中就已經證明，反市場才是王道，我認識的，買下去之後都不錯。

2.為什麼好房子、好車子路上很多？不管你怎麼計算租屋和搭小黃，成本都是最低，但是有錢人偏偏都不是這樣做，為什麼國X老闆一直買房？簡單來講「就是爽！」人生有自信一切就會不一樣。

3.房子是資產，並不是像賭博輸光，一切都歸零！買高了又如何？你只是賠錢（不要泡我台北市可以賠好幾千萬），還不至於家破人亡，等你撐不住還可以換小間或是租房子。

4.時間的重要，從我2009年買入之後，PTT大概看空到現在，所以你沒買就浪費了時間，除了你是投資高手，但是我很少看到沒房子是投資高手。家庭的穩定感都沒有了！心態如何穩定？

5.目前大家看都是高點，偏偏QE（量化寬鬆）之後，很多總經現象都改變了，房價就兩個殺手，「最強：大家都不願意買；次強：利率
」，少子化我還搞不懂，個人覺得有影響，不過可能真正影響速度比較慢（被低利率蓋住）。

嬰兒潮部分，我自己研究大概是74、75年次出生是第一波，跟70至60年次比，那時候差不多就是往下少快10萬，所以2015高點差不多是因為這個原因。

6.以上都接受，就可以買房，原PO則建議

6.1 : 多拜拜多祈禱，比你多看很多房子有用

6.2 : 公園、學校、都市計畫、新的交通設施，以上都是抗跌(現在只能買抗跌)

6.3 : 貴得比便宜的好，股王總是上漲的比大盤還多

6.4 : 夫妻說好就好，一起打拼的心

6.5 : 8至10樓首選，貴一點點沒差

6.6 : 你不是投資客，房子會不會上漲，很多事情都注定，可以負擔的起大概可以入手

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▲▼狂看300間房！幸運男曝「買房6攻略」：別擔心買高點　網掀兩派論戰（圖／翻攝PTT）

▲網友掀起論戰！（圖／翻攝自PTT）

網友看完文章，不少人卻持不同看法，「除了買房運氣之外，我其實看不太懂」、「自住都不會大賠，因為你要把省下租金算進去，當然台北例外」、「基本上自住第一間是該買的，舒服無價」、「人家講觀念是教買屋該注意的點，預算評估、房價高低點評估」、「我第一次看到有人講觀念是說憑感覺就對了」、「這篇是運氣好吧，下跌怕的不是虧錢，怕的是兌不了現吧」、「這篇只是自住換屋而已 賺賠都是運氣，可負擔下本就可憑感覺，因為是自己住，多花點錢自爽很多人都會做，只是不一定花在房子，例如奢侈品、汽車等，都是以感覺為考量」。

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關鍵字：買房看屋攻略房價

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