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好市多除霉神物！一噴「1hr噁垢全掉光」免刷牆　對照圖網驚呆：太神奇

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▲▼▲▼好市多除霉神物！一噴「1hr噁垢全掉光」免刷牆　對照圖網驚呆：太神奇（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲靜置1小時，噁心汙垢幾乎不見了！（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／綜合報導

明（7）日就是端午連假，不少婆婆媽媽趁著假期把家裡打掃一番，但最傷腦筋的，莫過於牆壁死角的頑強汙垢！一名網友逛美式賣場好市多（Costco）時，好奇買下一款除霉劑，他回家在浴室噴灑後，不須動手刷牆，靜置一陣子後，乾淨溜溜。他也貼出使用前後的對照圖，驚呼「挖到寶了」，網友也暴動喊買！

原PO在臉書《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》分享清潔小幫手，他表示，日前曾看到網友推薦一款除霉清潔劑，也興奮去賣場買了2罐回家。原PO建議，牆面需處於乾燥狀態，接著在污垢上噴灑適量清潔置，1小時後來看看成效，他驚呼，「連刷都不用刷，清水沖過，牆面煥然一新，黴菌全沒了。」

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▲▼▲▼好市多除霉神物！一噴「1hr噁垢全掉光」免刷牆　對照圖網驚呆：太神奇（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼▲▼好市多除霉神物！一噴「1hr噁垢全掉光」免刷牆　對照圖網驚呆：太神奇（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲原PO表示，昨天在在中和店購入，2瓶$299。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

原PO透露，之前用過另一品牌，同樣靜置1至2小時，「還用牙刷狂刷，刷到滿身汗，頑劣的黴菌無動於衷」，因此對於這款清潔劑讚不絕口，至於味道會不會刺鼻？他說，很像游泳池的氯水味，「我常游泳，常接觸這味道，所以覺得還好。」

網友看完對照圖後，紛紛直呼心動，「我也要趕快手刀去帶回！」、「太棒了，我也都刷的很辛苦呀」、「感覺很好用的樣子」、「這個有讓我生火，假日來去看看」。有使用過的人也分享心得「真的好用，好洗！洗廚房、鐵鍋的磨沙！也推！太神奇了」、「這隻很強，但是會有刺鼻的氯味，也很會咬手，強效化學藥劑，使用請小心並戴手套」、「很好用！這瓶標榜免刷」、「門前噴一噴，回來蓮蓬頭沖一沖，省事又乾淨」。

▲▼好市多除霉神物！一噴「1hr噁垢全掉光」免刷牆　對照圖網驚呆：太神奇（圖／翻攝臉書COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

▲網友暴動，想買來大掃除！（圖／翻攝臉書COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

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關鍵字：好市多除霉汙垢清潔劑大掃除

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