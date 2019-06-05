最強改運日！端午「財水自己煮」擺家中三方位　命理師教7招：財源滾滾來

▲端午節改運大公開！（圖／翻攝自YouTube／幸福空間，下同）

網搜小組／綜合報導

下半年想除晦氣，千萬不可錯過端午節轉運！易經風水命理老師謝沅瑾分享7招「發大財」的方法，包括鹽米淨灑、午時立蛋、午時水放入12枚硬幣煮滾，就可財源滾滾來。

謝沅瑾表示，端午節一年之中陽氣最盛的節慶，民眾可備妥檀香，加入搗碎的艾草，點燃粉末後，可在整個家中繞一遍，具有淨化環境、提升屋運的作用。大家也可準備鹽、米，比例分別為3比1，均勻攪拌後，接著放入2個紅包袋中，謝沅瑾說，隨身攜帶有淨化保身的效果、放床頭也有保護作用，而剩下的鹽、米，可由屋內往屋外的方向，做一個灑淨的動作，尤其是窗口、門口的地方，「可以把家裡不好的氣場做驅邪」。

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▲午時水擺放角落，可提升家運！

不少人都知道，端午節正中午11點到1點，可從水龍頭取「午時水」，謝沅瑾建議，民眾拿碗盛裝後，可置放在家中各角落，也有望提升家運。至於該如何利用這天招財？謝沅瑾無私分享，豬年共有三個財位，包括房子的正東方、正西方與正中央，民眾可在中午立蛋，將可提升地氣旺財的效果。

▲12枚硬幣，任何幣值都可！

最後，謝沅瑾指出，民眾可準備12枚硬幣，放入午時水中煮滾，「讓銅板在裡面劈啪劈啪滾了起來」，等放涼後，此水亦即「財水」，可放置正東方、西南方或正北方，謝沅瑾解釋，此三個方位是屬於長期的「催財方位」，可提升屋主財運。至於12枚硬幣擦乾後，可擺出圓形形狀貼在紅紙上，置放於床頭櫃、聚寶盆裡，象徵年年、月月、日日、時時都是財源滾滾。

▲12枚硬幣象徵財源滾滾！

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