「不要買郊區！」人妻桃園租房抱怨4缺點　他從美返台住蚊子區…打臉：很不錯

▲原PO搭客運通勤，認為「超浪費時間！」（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

買房首選市區或郊區？一名女網友在桃園租屋，天天搭客運到台北上班，積年累月下來，她以過來人身分勸戒，「真的不要買郊區」，並提出4點原因，包括搭車時間長、房價與生活機能起不來，鄰居素質也堪憂！

原PO在《PTT》表示，目前與老公在桃園租房子，每天舟車勞頓到台北上班，「很深刻體會台北桃園的差距」，當初會選擇在桃市居住，就是希望等待北市房價平穩後，小倆口可進場買房，然而越等越無望，「台北卻一直漲，桃園房價就是郊區，很難漲。」

原PO說，其實前一段時間，老公不想當無殼族，有意以低價買下郊區房子，她慶幸，在自己極力勸說下，成功阻止老公買房衝動，畢竟「郊區沒漲，更難換屋」，加上周遭生活機能起不來，鄰居素質問題也很大，最後她建議，有能力的人能買雙北就買雙北，「真的不要買郊區」。

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▲從美返台定居的網友認為，交通很方便！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網友看完文章後，有感而發回應「鄰居素質真的很重要，遇到那種違停還理直氣壯的就完了」、「桃園生活機能跟台北比的確有差，但跟新北我覺得沒差多少」、「我住台北市，在台北市上班，通勤一個小時以上」。但也不少桃園在地人出聲打臉「我住南崁其實沒很糟」、「我買桃園高鐵旁青埔，這裡被說蚊子區，正合我意，在美國住習慣，家附近本來就不想太熱鬧，高鐵16分鐘直達北車、10分鐘到機場，開車30分鐘下重慶北路，不錯的」、「我現在住桃園，覺得交通比之前住三重、新莊好太多了」、「桃園明明比較適合居住」、「藝文、大有路、南崁、新的中路，其實都不比雙北差喔」。

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