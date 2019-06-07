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8款狹長格局設計！窄宅也能變好宅

ETtoday房產雲

作者：幸福空間

狹長型的房屋格局，往往因為只有前後有些許採光條件，若空間格局配置不當，便容易阻擋光線與空氣的流動，讓室內顯得陰暗沉悶。因此，為消除窄身屋型的壓迫感，更加考驗者設計師對空間格局、引光動線的規劃功力。小編本次幫各位有狹長屋規劃困擾的屋主們，挑選出8篇的精彩狹長屋案例，幫助大家在裝修前，都能找到心目中的夢想藍圖～

設計1：夾縫求生術！17坪小宅的放大小心機
17坪的空間內，原規劃為3房2廳2衛，順應居住成員結構單純，經調整變成1房1廳1衛，創造半開放式格局。釋出的空間讓渡給各場域機能，不僅客廳和臥室面積變大，也提升使用坪效。無隔間視覺的阻礙下，居住者活動更為自由不受拘束，一併化解動線零碎且不流暢的問題。

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設計2：狹長老屋新格局 好住耐用舒適宜人
不合時宜的舊式裝潢，與狹長建築格局配置不當，讓空間顯得陰暗壓迫，且動線零碎無法發揮機能。知域設計拆除全室重新進行格局配置，在35坪的使用空間規劃4+1房，退縮式內陽台自然光得以進入場域，改善採光不足的問題，原先封閉廚式房運用開放式設計串連周遭場域，拆除房間規劃出半開放書房，加上純白北歐風放大空間視覺，明亮寬敞感立刻浮現。

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設計3：破除狹長屋印象 現代人文風尚宅
為消弭窄身屋型呈現的壓迫感，讓入住的主人享有居家生活品味，成綺空間設計將客廳電視轉向餐廳，並沿著壁面搭載懸浮的大理石電視牆，成功轉移入門時的視覺焦點，且順勢導入內部動線，打破制式牆體且騰空的展現，更營造出開放、流動的自在氣息。

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設計4：滿分規劃長型屋 現代簡約新面貌
本案為狹長型格局，擁有三面採光的先天優勢，但原建商設定的動線，在一進門處就是餐廳位置，比沙列室內裝修打破原廚房界線，而公領域也不再另增設隔間，僅用質材變化和線條設計分隔出空間段落，讓每個場域能各自表述不同機能與表情，打造開闊敞朗的現代人文都會生活。

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設計5：狹長老街屋變身！一家五口都愛的MUJI好家
屋齡三十年以上的狹長街屋，CMYK分寸設計透過玄關地坪的垂直面變化分界出空間內外，並微調三間臥房的牆面與尺度，放大的廊道也結合收納機能，輔以光影投射去化甬道狹長感，構築完美生活的基本框架。

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設計6：化解狹長屋 創造小坪數的極限美學
將作設計拆除臥房牆面，透過置頂萬向拉門的彈性分界，放大空間使用尺度，架構空氣與採光流暢的貫穿路徑，另外利用結構柱體深度配置廚具與冰箱，拉出齊整立面線條，並結合中島、電器櫃與餐桌等機能，形塑納入空間使用的環狀動線，簡化多餘格局分化拉近人與人的距離，也化解長型空間的居住不適感。

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設計7：明亮大尺度！改造25年狹長透天厝
揮別狹長格局的先天限制以及採光缺失，法柏設計徹底翻新這間25年的老屋，將4層樓的透天厝有效統整，讓每一層都能發揮空間本身的特性，營造舒適、明亮的採光空間。此外，也妥善規劃家族成員的需求，建構出符合每個人期待的理想居所。

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設計8：超狹長格局大改造！引入長面採光變身日光好宅
本案為22MX3.5M超狹長老屋，對室內設計師而言，有著挑戰度極高的規劃難度。天涵設計打通狹長房內的空間格局，將家人互動、交流的公共領域開放規劃於屋中，從廚房、吧台連結客廳的空間動線，讓機能段落形構井然地場域層次，並藉長面採光窗引入明亮日光，在木色與藍色的跳色繽紛間，打造休閒明亮的活潑感住家。

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關鍵字：幸福空間(老屋改造)

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