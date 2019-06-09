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影／北北桃通勤生活圈　桃園A7、中路最優選

ETtoday房產雲

房產中心／綜合報導

近期桃園房市熱區以龜山A7重劃區、中路、中正藝文特區、經國、青溪特區與南崁重劃區各領風騷，從5月建物買賣移轉統計可以發現，桃園單月移轉量月增20%，創近1年半以來新高，5月買賣移轉高達1078棟，其中穩定的就業人口及近雙北的優勢，北北桃一日生活圈儼然成形。

對於桃園的發展，大家房屋企劃研究室主任郎美囝表示，桃園公司、工廠多，相對有一定的就業人口，且地理位置近台北市，2017年機場捷運開通後，往返兩地更加便利，再加上桃園房價較雙北親民，容易吸引到在大台北地區工作的民眾前往購屋。

A7產業專區 就業後市俏
話題十足的桃園龜山A7重劃區，開車、搭車約20多分鐘，就能到桃園中正機場及台北車站，A7合宜宅已帶入4千多戶人口，車程5分鐘就有長庚生活圈，10分鐘能抵達林口新市鎮，有百貨、outlet、影城，相當方便。未來樂善科技園區還有低汙染、高效能的產業進駐，目前已由中華郵政及3家電子業者進駐，可望帶來超過8千個就業機會。

▲▼中路重劃區、機場捷運A7站重劃區是桃園市熱門區段，專家看好未來潛力。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲機場捷運A7站重劃區新建案齊聚，緊鄰新莊、林口，吸引不少大台北購屋人。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

中路公園簇擁 房價親民北客愛

中路重劃區是桃園市另一個亮點，緊鄰國道2號南桃園交流道，距離藝文特區、縣府商圈不遠，被譽為桃園副都心，更是桃園市最大的純住宅重劃區，佔地約103公頃。去年司法園區已落成，加上有風禾、向陽及水秀3大公園加持，也讓此區更亮眼。中路重劃區也是桃園前瞻計劃的重點之一，未來將有中路鐵路地下化站點，將銜接桃園與中壢，前往台北僅約30分鐘的路程即可到達。

房產專家陳高超表示，目前中路賣得情況愈來愈好，包括成屋愈來愈多、多鎖定在25~35坪，平均房價每坪25~28萬元，價格親民，且多推出低首付、低月繳、高銀貸等優惠方案，非常適合台北人移居。

▲▼中路重劃區、機場捷運A7站重劃區是桃園市熱門區段，專家看好未來潛力。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲中路重劃區是桃園市熱門區段，專家看好未來潛力。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

關鍵字：北北桃房市桃園中路重劃區A7龜山重劃區

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