雙北房價指數4年新高 　下半年2大因素變盤

▲雙北地區信義房價指數。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者黃靖惠／綜合報導

雙北房市回溫，今年4月信義房價指數，較去年同期上漲將近5％，繼2016年以後房價指數達到新高。房產專家張欣民認為，今年市場買氣、信心度都有回升，購屋買盤出籠後，價格轉硬，市場由賣方主導，不過5月交易量減少，如果又遇上下半年存著總統大選、中美貿易2項變數。

針對雙北市都會區房價變化，信義房屋每月發布「信義房價指數」，其中4月雙北地區指數呈現上漲趨勢，不只比上個月增加1.78％，較去年同期增加4.69％。

北市房價指數上升到122.85，較上月上漲2％，較去年同期上漲4.5％。另外，新北市房價指數138.53，較上月上升1.74％，較去年同期上漲4.8％，顯示雙北市無論單月、年增幅全都上揚。

天時地利不動產總經理張欣民表示，今年市場買氣、信心度都有回升，購屋買盤出籠後，賣方姿態變高、價格轉硬，導致房價變高，這可能是雙北前4個月房價小幅上升的原因。

他也提醒，今年下半年仍存著2項變數，就是明年總統大選、中美貿易戰延燒，一旦中美貿易戰持續惡化，將會影響買氣，而且觀察5月交易量已有小幅度衰退，再加上明年總統大選競爭激烈，之後恐促使房市白熱化，屆時原先賣方主導市場的局面，恐再變盤為買方主導。