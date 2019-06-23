生活用色彩來收納！神媽自製「彩虹時鐘」管理時間　娃娃也有家了

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▲ 時段被劃分為「寫作業」、「玩耍」、「吃晚餐」、「洗澡」等。

國際中心／綜合報導

國外一名母親擅長利用顏色來「收納生活」，甚至把時鐘用不同色塊做區隔，讓孩子們知道什麼時間該做什麼事情。除了用顏色管理時間，小孩的玩具、衣櫃也都用盒子統一整理，小朋友也有自己的獨立日曆，用簡單的便利貼提醒自己接下來的活動行程。

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《太陽報》報導，這名母親把「色彩收納」的成果都放在IG上，可見她的家各個角落都整理地非常乾淨，櫥櫃、冰箱、浴室、衣櫃的用品擺放地相當整齊，就連任天堂、Switch、Wii等遊戲物品也有專屬的綠色、粉色盒子。

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其中，最令人眼睛一亮的就是「彩虹時鐘」。她用不同的顏色區分每個時段該完成的事情，依序包括「寫作業」、「玩耍」、「吃晚餐」、「洗澡」、「就寢」等，讓孩子們的晚間時段得到足夠運用，讓他們能在完成每日目標的情況下，也能好好放鬆。

再者，每位孩子也有自己單獨的日曆，能讓他們自己寫下便利貼紙條往上貼，記錄即將到來的活動。

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當然，衣櫃也是收納的一大重點。根據照片，每個盒子外側都有一張示意圖，讓孩子們知道裡面擺放的物品內容。此外，每個娃娃都整齊放在透明蓋子的盒子當中，就連娃娃的配件也整齊擺放在旁邊。

在消息傳出後，網友們紛紛大讚她的收納法非常棒，「這點子太妙」、「這太強了，請繼續PO」、「天啊！我也要幫我小孩做（芭比娃娃）的整理收納盒，我這個媽媽做得太失敗了」。

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