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太平洋建設創辦人章民強過世　享嵩壽100歲！抱憾沒拿回SOGO

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▲太設董事長章啓明（左）、總裁章民強（中）偕同桃園市長鄭文燦視察楊梅頭重溪社區山坡地住宅開發案學校代用地，整體開發案規劃進度。（圖／記者陳佩儀攝）

▲太平洋建設創辦人章民強（中）過世，左為次子章啟明，右為桃園市長鄭文燦。（圖／本刊資料照）

記者詹宜軒／台北報導

已經百歲的太平洋建設集團創辦人章民強，驚傳在10日晚間過世，太設集團自工程營造起家，事業版圖一度橫跨營建、百貨零售、證券、休閒、有線電視、不動產服務等領域。對此消息，集團內部員工悄悄證實，並表示過去1年集團改組，章家已悄悄淡出經營階層，現在創辦人家族正在辦理後事，不便代為發言。

章民強生於1920年，1949年國共內戰時，從上海遷移到台灣，當時他只是大陸工程旗下的一個小監工。1967年，章民強與大陸工程故董事長殷之浩、太平洋電線電纜故董事長孫法民，共同投資成立太平洋建設（以下簡稱太設）；1986年，太設成立太平洋SOGO百貨，一度成為集團金雞母，但受到太設本業長期經營績效不彰的影響，百貨事業最終旁落遠東集團。據了解，無法緊緊抓住一手創立的百貨事業，成為章民強一生最大的遺憾。

曾任職集團內的房產觀察家李季鴻透露：「很多有跟章老先生接觸過的人，不管是同業、或是老一輩的員工，談起他，都是豎起大拇指稱讚的。不少人即便離職了，也還是會回去看看老先生。」

章民強不但有遠見、關心員工、吃得了苦，也是一個實在的商人，據業界人士表示，太設房屋之所以能保有相當聲望，主要在於施工及建材品質完善，「當時工地在灌水泥，都會把門打開，整個過程是很透明公開的，讓買方都很安心。」李季鴻補充：「據傳，很多裝潢師傅，甚至不喜歡接太設的案子，因為牆面不好打、不好敲，很耗工。」

章民強傳承老一輩的節儉，且家教甚嚴，他膝下三子：章啟光、章啟明、章啟正，包括他自己，從未有任何緋聞傳出，辦公室內的沙發，一用就是20幾年，據說從沒有換過。集團內員工更透露，「創辦人近幾年還是一樣早上準時上班，甚至比很多員工都要早到辦公室，中午回家吃午餐，下班後也從不應酬，是所有人的榜樣。」

章民強說話時，操著一口濃厚的鄉音，外人需要仔細聽，才知道他在講甚麼，但他始終掛著微笑，沒有建築業大老闆的派頭，反而讓人覺得是個十分溫厚的老人家。而他的逝世，也讓不少業界人士感到惋惜。至於後續治喪事宜，太設尚未對外發布。

關鍵字：sogo太平洋章民強太設太平洋房屋遠東集團

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