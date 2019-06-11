太平洋建設創辦人章民強過世　享嵩壽100歲！抱憾沒拿回SOGO

▲太平洋建設創辦人章民強（中）過世，左為次子章啟明，右為桃園市長鄭文燦。（圖／本刊資料照）

記者詹宜軒／台北報導

已經百歲的太平洋建設集團創辦人章民強，驚傳在10日晚間過世，太設集團自工程營造起家，事業版圖一度橫跨營建、百貨零售、證券、休閒、有線電視、不動產服務等領域。對此消息，集團內部員工悄悄證實，並表示過去1年集團改組，章家已悄悄淡出經營階層，現在創辦人家族正在辦理後事，不便代為發言。

章民強生於1920年，1949年國共內戰時，從上海遷移到台灣，當時他只是大陸工程旗下的一個小監工。1967年，章民強與大陸工程故董事長殷之浩、太平洋電線電纜故董事長孫法民，共同投資成立太平洋建設（以下簡稱太設）；1986年，太設成立太平洋SOGO百貨，一度成為集團金雞母，但受到太設本業長期經營績效不彰的影響，百貨事業最終旁落遠東集團。據了解，無法緊緊抓住一手創立的百貨事業，成為章民強一生最大的遺憾。

曾任職集團內的房產觀察家李季鴻透露：「很多有跟章老先生接觸過的人，不管是同業、或是老一輩的員工，談起他，都是豎起大拇指稱讚的。不少人即便離職了，也還是會回去看看老先生。」

章民強不但有遠見、關心員工、吃得了苦，也是一個實在的商人，據業界人士表示，太設房屋之所以能保有相當聲望，主要在於施工及建材品質完善，「當時工地在灌水泥，都會把門打開，整個過程是很透明公開的，讓買方都很安心。」李季鴻補充：「據傳，很多裝潢師傅，甚至不喜歡接太設的案子，因為牆面不好打、不好敲，很耗工。」

章民強傳承老一輩的節儉，且家教甚嚴，他膝下三子：章啟光、章啟明、章啟正，包括他自己，從未有任何緋聞傳出，辦公室內的沙發，一用就是20幾年，據說從沒有換過。集團內員工更透露，「創辦人近幾年還是一樣早上準時上班，甚至比很多員工都要早到辦公室，中午回家吃午餐，下班後也從不應酬，是所有人的榜樣。」

章民強說話時，操著一口濃厚的鄉音，外人需要仔細聽，才知道他在講甚麼，但他始終掛著微笑，沒有建築業大老闆的派頭，反而讓人覺得是個十分溫厚的老人家。而他的逝世，也讓不少業界人士感到惋惜。至於後續治喪事宜，太設尚未對外發布。