西門町黃金柱攤位1根難求　1.5坪月租上飆6萬元

▲西門町商圈。（圖／記者季相儒攝）



記者黃靖惠／綜合報導

北市西門町商圈人潮多，無論平日、假日吸引大批觀光客及年輕族群聚集，龐大的人潮及錢潮，也墊高周邊店面身價，不僅實體店面租金跟著水漲船高外，就連精華區段柱子也變得身價不凡，根據《591房屋交易網》刊登招租廣告，西門町峨嵋街上的人行徒步區，僅1.5坪柱子攤位，竟然開價每月6萬元。

《591房屋交易網》近日刊登1則攤位招租廣告，位於西門町商圈人行徒步區，標榜「峨嵋街人潮滿滿黃金柱子，月租6萬元，目前仍在營業中」，為4層公寓1樓僅1.5坪柱子攤位，委託房仲業者招租，記者去電詢問詳情，只得到不方便受訪的回覆。

▲西門町商圈1根柱子開價6萬元招租。（圖／翻攝自591房屋交易網）



信義房屋西門捷運店專案經理蘇志昇坦言，目前西門町商圈為北市最熱門商圈之一、吸引各業者搶入展店，也造成店租金開價混亂的現象。

他指出，人行徒步區範圍是漢口街以南、中華路以西、成都路以北、昆明街以兩側地段，因為人潮眾多、租金行情高，成為各個業者搶進的主力戰區，單坪租金落在2～4萬元，以1間店面20～30坪，月租金達40～50萬元，如此高額的月租金只有連鎖運動運品店、美妝品牌業者才有辦法負擔。

蘇志昇表示，一般銷售小飾品、鞋襪、手機殼等小本經營的業者，難以負擔每月動輒數十萬元的高額租金，轉向找小坪數的分割店面，或者是人潮多多的柱子營業，也造成商圈內1根柱子開價6～8萬元的現象。

▼西門町商圈連鎖藥妝店多。（圖／記者林敬旻攝）

