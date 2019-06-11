台灣金聯首次開發政大二期走平價路線　每戶低於2千萬

▲台灣金聯平價屋記者會。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

台灣金聯今（11）日舉行平價屋開放民眾登記申購記者會，並表示首度嘗試自地自建、開發住宅銷售的政大二期重劃區內土地，預計今年3、4季動工，明年下半年開賣，雖然銷售價格尚未出爐，但以每戶約30坪估計，每戶總價將會低於2,000萬元。

台灣金聯透過法拍市場，以5,500萬元取得台北市文山區政大二期重劃區的土地，土地面積僅為128坪，台灣金聯首度嘗試自地自建、朝住宅銷售為方向，預計在今年的第3季、第4季動工。

根據台灣金聯的規劃，要建設地上5樓、地下1樓的建案，大約有9戶，每戶坪數大約在30坪左右，依當地的行情約每坪60萬上下來看，每戶應該可低於2,000萬元，台灣金聯指出，目前該案將採取先建後售的模式，預計明年下半年開始銷售。

過去台灣金聯多為承受銀行的不動產擔保品或在建工程，進行整理翻修，再出售、出租或與產業合作經營作為收入。但是隨著銀行的逾放比降低，台灣金聯的案源也愈來愈少，以今年的平價屋銷售僅剩下52戶可以開放申購，相較過去有百戶的大量開放申購來說，確實少了許多。所以台灣金聯未來也不排除以開發興建的方式，增加平價屋的案源。