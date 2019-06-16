新房、預售屋「有味道」慘了！醫籲「房屋檢測」：最慢12年才能住

▲預售屋、新屋要注意濃濃的化學味，至少需要3~12年才能揮發。（示意圖／取自pakutaso）

文／江守山

談到新房子的味道，很多人都會說，沒關係，這是難免的，只要過一陣子就沒有味道了。所以認為剛裝潢好的房子只要開放通風一陣子就沒事了，但其實不然。國外的研究已經證實揮發性有機化合物大約需要3～12年才能使揮發量降到安全的範圍，試問你可以等上好幾年才搬進去住嗎？

為什麼揮發性有機化合物如此可怕呢？其實，可怕的並不是那股味道，而是警示氣味的背後，藏著可怕的殺傷力。事實上，不論是甲醛、甲苯等都是會造成癌症的可怕殺手，然而現代不論是合板的桌子、椅子、窗簾、地毯裡，都含有高濃度的揮發性有機化合物，所以如果不慎選，這些可怕的氣體隨時會侵入身體，造成視聽覺不適、神經系統受損、神經質、憂鬱症、記憶混淆、迷亂、握力變弱、肺中毒、肝腎功能受損等，嚴重的話還會導致癌症病變。

要如何知道家中是否有過高的揮發性有機化合物呢？其實最簡單易辨的方法就是用自己的鼻子聞聞看。如果房子聞起來有新房子的味道，那麼不用懷疑，鐵定有過高的揮發性有機化合物。

▲合板的桌子、椅子、窗簾、地毯裡都藏有傷身的毒氣。（圖／翻攝自pixabay）

■ 沒味道不表示沒問題

去看過預售屋現場的人，一定對樣品屋印象深刻。當代銷人員引你進入樣品屋時，你一定會聞到「味道」，因為樣品屋通常在銷售期後就會拆掉，所以材質當然不會太好，想當然爾，揮發性有機化合物的濃度自然會很高，但這也是目前無法避免的一個現況。不過自家居住時，一定要能避就避。可是要謹記一點，因為人的感覺靈敏度有限，沒味道並不等於沒問題，如美國胸腔醫學會建議空氣中甲醛濃度不能超過0.1ppm，但其實在0.8 ppm以下就很難聞到了。

新房子我們或許可以用鼻子來聞，那老房子怎麼辦？除了添購新家具有可能聞到一些味道外，我們又該如何檢測呢？由於檢測總揮發性有機化合物需要有特別的儀器，因此若想確切知道家中是否有過高的揮發性有機化合物，最好的方式還是委託專業機構進行房屋健檢。

家裡沒聞到怪味，不代表沒問題！可怕的是甲醛等揮發性有機氣體至少3至12年才會消散，世界衛生組織已經將甲醛列為致癌毒物，因此，別再讓你寶貝的器官受傷！每天吃飯的同時，還吸入了可怕的致病毒氣，所以重視吃得健康，更不能忽略住得健康！

我要特別提醒讀者，由於白天幾乎沒人在家，所以往往門窗會緊閉，這時候揮發性有機化合物的濃度就會大幅提升，等到傍晚時全家都回來了，這些濃濃的有害氣體，剛好陪著大家共進晚餐……，想起來還挺恐怖的！

本文摘自《如何挑選健康好房子》／江守山（腎臟科名醫）／新自然主義