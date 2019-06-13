沒有買賣、沒有傷害　新北板橋屋主轉手無奈認賠

▲捷運江子翠站。（圖／記者姜國輝攝）



記者黃靖惠／綜合報導

近期實價登錄新北板橋有多筆房屋轉手賠售紀錄，其中包括捷運江翠站新成屋大樓、熱門捷運共構宅等，賠售總價從66萬～300萬不等，最多跌幅達20％，房仲業者分析，除和屋主當初買在高點有關外，現階段有許多屋主因為資金需求願意讓利，也是造成賠售層出不窮，對於房市而言最大的悲哀是賣不掉，而不是降價賣，更直言「沒有買賣就沒有傷害」。

實價登錄揭露，捷運江翠站「三輝都匯2部曲」10樓戶屋主以1750萬元轉售，與當初1998萬元入手價格，賠了248萬元，價格下修幅度達12％。

另外，近期才剛入雙北10大熱門捷運共構宅排行榜，捷運新埔站「新巨蛋」37樓套房，今年2月轉手也賠66萬元；江翠國中旁民生路三段，某華廈大樓高樓層，今年3月份轉手，賠298萬元，下修幅度20％。

▲板橋建物標的新巨蛋為新埔站共購宅。（圖／記者陳佩儀攝）

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，近期板橋出現不少個案賠售，除和屋主當初買在高點有關外，現階段有許多屋主因為資金需求願意讓利，也是造成賠售層出不窮的重要因素。

徐佳馨表示，簡單來說，價跌非市況不佳，因為房屋交易量沒有萎縮，「沒有成交哪裡來跌價，沒有買賣就沒有傷害」，對於房市而言最大的悲哀是賣不掉，而不是降價賣。