新北拚都更！端出「專業估價者建議名單」　後續將持續進行修法

▲新北市拚都更加速，祭出「都市更新權利變換專業估價者建議名單」。（圖／資料照。）

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新北市府率先六都，在11日公告「都市更新權利變換專業估價者建議名單」，配合此次中央修正都市更新條例，新增專業估價者選任制度，提供在委任估價者上，無法取得全體地主同意的案件，可藉由新北市府建議名單，以公開隨機方式選任專業估價者，加速都更推動。

都市更新條例在今年1月30日修正發布實施，從「健全重要機制」、「解決實務困境」及「強化程序正義」等三大面向強化都市更新推動。其中，委任專業估價者方面，中央突破過往估價者產生模式，改由全體地主與實施者共同指定估價者，當無法共同指定時，透過各級政府建議名單，以公開、隨機方式選任估價者的新機制，以確保都更公信力。

新北市都更處張壽文代理處長指出，權利變換機制的核心為權利價值查估，估價結果將作為計算分配的依據，影響案內地主及相關權利人權益甚鉅，本次專業估價者委任方式的調整，使專業估價者產生較為公正客觀，減少爭議及提高互信基礎。

張代理處長還說，為因地制宜，中央授權建議名單由各縣市政府會同相關公會研商訂定，為保障民眾權益，本市建議名單針對估價者執業倫理及執行經驗設定資格條件，並感謝公(學)會提供寶貴建議，使建議名單能順利出爐，健全都更估價機制。

更新事業科徐子宏科長則補充，今年1月30日都更條例修正實施後新申請案，須依都更條例第50條規定辦理專業估價者選任事宜，另外建議名單是市府推薦，在實務經驗上設有執行5件權利變換估價案件或3件權利變換估價核定案件門檻，希望提供品性優良且實務經驗豐富的估價者供大家選任。

至於其他配合中央修法事項，如更新單元劃定、容積獎勵核算、稅捐減免、政府代為拆除等本市亦同步進行相關作業，徐子宏科長則指出，後續將陸續發布施行。