亂親阿翔事業碰壁　妻Grace手工服飾店年初悄撤東區

▲阿翔老婆創立手工服飾店。（圖／時代創藝提供）



記者黃靖惠／綜合報導

阿翔爆出「亂親不倫戀」風波後，事件女主角謝忻也遭起底，狂踩正宮Grace地盤的證據，其中包括她前年參加Grace創立的手工服飾品牌「Miss Hepburn」時的照片，如今位於捷運國父紀念館站的工作室已撤離。台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，國父紀念館站旁不乏微型商辦，月租金單價1400～1800元，以藝人租賃小型工作室、面積10坪，總租金也不到2萬元左右，房租成本負擔並不沉重。

Grace創立「Miss Hepburn」的手工訂製服裝品牌，位於東區、忠孝東路四段「萬祥大樓」內，緊鄰捷運站國父紀念館站，周邊多美食商家、商業辦公大樓、銀行及小型公司行號，平日行經人潮眾多，今天記者實地走訪發現，Grace創立的工作室似乎已經撤離，不只1樓大廳該樓層欄位已空，且撥電話為空號，經詢問現址是另間公司承租進駐。

▲阿翔老婆創立手工服飾店。（圖／時代創藝提供）



陳炳辰指出，「萬祥大樓」周邊不乏微型商辦店面，除了「萬祥大樓」以外、隔壁「英倫大樓」、「華美聯合大廈」、「光復大樓」也是當地著名商業大樓，屋齡雖40年，但單坪均價都百萬元起跳，且觀察同戶轉手也有獲利數百萬元的紀錄，不僅如此，對面中國信託店面，更曾創下單坪均價650萬元的高價。

「萬祥大樓」店辦租金投報率2％，陳炳辰分析，「萬祥大樓」店辦租金，每坪單價約1700元，投報率約2％，其餘相似產品大多都能有這樣的身價，相對於忠孝東區臨路1樓店辦單價過高，難有此等投報效益。

此外，陳炳辰認為，該區段大樓內店辦位於精華商區，月租金單價1400～1800元，以藝人租賃小型工作室、面積10坪，總租金也不到2萬元左右，房租成本負擔並不沉重。

▲阿翔老婆創立手工服飾店已撤離。（圖／記者黃靖惠攝）

▲阿翔老婆創立手工服飾店已撤離。（圖／記者黃靖惠攝）